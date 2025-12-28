Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Γκύζη, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές και σοκ στους κατοίκους της γειτονιάς. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του μέσα στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης τραυμάτισε σοβαρά τη 60χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, προκαλώντας της βαθιά τραύματα στον λαιμό. Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στον χώρο, ενώ η κατάστασή της κρίθηκε άμεσα ιδιαίτερα κρίσιμη. Λίγα λεπτά αργότερα, ο άνδρας φέρεται να ανέβηκε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και να έδωσε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη κρατήσουν στη ζωή.

Γείτονες του ζευγαριού ανέφεραν στις Αρχές ότι λίγο πριν το τραγικό συμβάν είχαν ακούσει έντονο καβγά να εκτυλίσσεται μέσα στο διαμέρισμα, γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται με την αιματηρή κατάληξη. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.