Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Στο γήπεδο για να στηρίξει την αγαπημένη της ομάδα

Η ανάρτησή της στο Instagram

Διάφορες φωτογραφίες της Αλ. Κωστοπούλου
Το κρίσιμο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές πήγε να παρακολουθήσει το βράδυ της Τρίτης 14/10 στο ΣΕΦ η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου.

Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με ροζ ολόσωμο μαγιό και λευκό καφτάνι στην Πάτμο

H μικρή κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, που μένει πλέον μόνιμα στην Αθήνα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το γήπεδο του μπάσκετ. Στη φωτογραφία βλέπουμε τους παίκτες της ομάδας να απεικονίζονται  αγκαλιασμένοι, παίρνοντας μία ανάσα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Η ανάρτησή της:

Η 26χρονη Αλεξάνδρα φαίνεται πως αγαπά τον αθλητισμό, και συχνά πυκνά παρακολουθεί ματς, ενώ έχει εντάξει και τη γυμναστική στην καθημερινότητά της. Πρόσφατα μάλιστα αποκάλυψε μέσα από το Instagram πως κάνει pilates.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
