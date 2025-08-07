Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με ροζ ολόσωμο μαγιό και λευκό καφτάνι στην Πάτμο

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάτμο συνεχίζει η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου. Όπως είδαμε μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η όμορφη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, βρίσκεται στο αγαπημένο νησί της μητέρας της, την Πάτμο και χαλαρώνει μαζί με την οικογένειά της.

Η Τζένη Μπαλατσινού, μαζί με τον μικρό της γιο, Παναγιώτη – Αντώνιο, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον Βασίλη Κικίλια, βρίσκεται πάντα στο νησί ήδη από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Τα υπόλοιπα παιδιά της την επισκέπτονται όποτε βρίσκουν χρόνο για να χαλαρώσουν πλάι στο κύμα.

Η Τζένη Μπαλατσινού στην Πάτμο

Μετά το Bachelorette της αδερφής της Αμαλίας Κωστοπούλου, η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου είχε ανάγκη από ξεκούραση και χαλάρωση. Πρόσφατα, πήγε βόλτα με το σκάφος φορώντας ροζ ολόσωμο μαγιό, λευκό καφτάνι και σαγιονάρες.

Δες τη φωτογραφία: