Τζέφρι Έπσταϊν: Στα άδυτα της βίλας κολαστήριο

Στο φως της δημοσιότητας έδωσαν οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων, φωτογραφίες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί των οργίων του Τζέφρι Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Οι φωτογραφίες αυτές και τα βίντεο καταγράφουν τους χώρους εντός της πολυτελέστατης βίλας στο ιδιωτικό θέρετρο του διαβόητου χρηματιστή, όπου κακοποιήθηκαν σεξουαλικά δεκάδες ανήλικα κορίτσια.

Σε μια από τις φωτογραφίες φαίνεται ένα γραφείο με έναν μαυροπίνακα πάνω στον οποίο είναι γραμμένες οι λέξεις «δύναμη», «απάτη», «αλήθεια», «μουσική» και «πολιτική».

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται τα υπνοδωμάτια, τα μπάνια, αλλά κι ένας χώρος με ένα έπιπλο που μοιάζει με οδοντιατρική καρέκλα. Σε μια φωτογραφία απεικονίζεται ένα τηλέφωνο με καταχωρημένα ονόματα για ταχεία κλήση, όπως Darren, Rich, Mike, Patrick και Larry.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από το νησί Little St. James στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά αμέσως μετά την υπογραφή νομοσχεδίου από τον Ντόναλντ Τραμπ, που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν στον Έπσταϊν.

Ο Ρόμπερτ Γκάρσια, Δημοκρατικός βουλευτής στην Επιτροπή Εποπτείας, δήλωσε ότι αυτές οι εικόνες και τα βίντεο προσφέρουν μια ανησυχητική εικόνα του κόσμου του Έπσταϊν και του νησιού του, ενώ τόνισε την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια στη συνεχιζόμενη έρευνα για τα εγκλήματά του.

«Δημοσιεύουμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της έρευνάς μας και να βοηθήσουμε στη σύνθεση της πλήρους εικόνας των φρικτών εγκλημάτων του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν οικονομικός διαχειριστής και κοινωνικά δικτυωμένος, με επαφές σε επιχειρηματικούς, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς κύκλους.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, πολλές γυναίκες κατήγγειλαν ότι, όταν ήταν ανήλικες, εξαναγκάστηκαν από τον Έπσταϊν (και σε ορισμένες περιπτώσεις από συνεργάτες του) σε σεξουαλικές πράξεις.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν πως διατηρούσε οργανωμένο κύκλωμα στρατολόγησης νεαρών κοριτσιών, με οικονομικά ανταλλάγματα και υποσχέσεις για ευκαιρίες εργασίας στο μόντελινγκ και σε άλλους τομείς.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδά του, καταδικάστηκε το 2021 για συμμετοχή στη στρατολόγηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Το 2008 ο Έπσταϊν κατέληξε σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, η οποία του επέτρεψε να αποφύγει ομοσπονδιακές κατηγορίες. Καταδικάστηκε για μικρότερα αδικήματα, εξέτισε ποινή με σκανδαλώδεις ευνοϊκούς όρους και από πολλούς θεωρήθηκε ένδειξη κατάχρησης επιρροής.

Το 2019 συνελήφθη ξανά για ομοσπονδιακές κατηγορίες εμπορίας ανηλίκων. Λίγες εβδομάδες αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του, με τον ιατροδικαστή να αποδίδει τον θάνατό του σε αυτοκτονία. Ο θάνατος πυροδότησε ευρείες θεωρίες συνωμοσίας, λόγω των πολλών παραλείψεων και ανωμαλιών στην επίβλεψη.

Η υπόθεση συνεχίζεται μέσω αγωγών από θύματα κατά της περιουσίας του Έπσταϊν.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν απειλεί και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής για τη σχέση που είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και κατά πόσο αυτή η σχέση ήταν τέτοια που να τον εμπλέκει στις παρανομίες του.

Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν ο Τραμπ ήταν επιχειρηματίας ακινήτων και ο Έπσταϊν οικονομικός παράγοντας. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη το 2002 ότι γνώριζε τον Έπσταϊν για 15 χρόνια και μάλιστα τον είχε χαρακτηρίσει «τέλειο τύπο».

Κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές των 2000 εμφανίζονταν συχνά μαζί σε πάρτι, κοινωνικές εκδηλώσεις, ιδιωτικά κλαμπ, ενώ υπάρχουν και καταγεγραμμένες πτήσεις του Αμερικανού προέδρου με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν.

Ένα στοιχείο που ξαναέφερε τη συζήτηση στο δημόσιο φως ήταν μια ευχετήρια επιστολή γενεθλίων, που φέρεται να έχει υπογραφή Τραμπ, προς τον Έπσταϊν, το 2003.

Η «ευχετήρια κάρτα» περιλάμβανε σκίτσο με γυναίκα και υπονοούμενη χιουμοριστικά/σεξουαλικά φράσεις. Μετά τη δημοσίευση της, ο Τραμπ διέψευσε ότι την είχε γράψει αυτός.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημόσιες καταγεγραμμένες έρευνες και στοιχεία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δημοσίως γνωστή επίσημη κατηγορία εναντίον του Τραμπ που να αποδεικνύει ότι συμμετείχε σε εγκληματικές πράξεις με τον Έπσταϊν.