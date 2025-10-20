Βιρτζίνια Τζουφρέ: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ»

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, πίστευε ότι «θα πέθαινε ως σκλάβα του σεξ» στα χέρια του Έπσταϊν και του κύκλου του, αναφέρεται στο βιβλίο «Nobody’s Girl», το οποίο αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες, περίπου έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της.

Η Τζουφρέ ήταν μία από τις κατήγορους των καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα Επστάιν και της πρώην σύντροφου του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ. Ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων, ότι την εξέδιδαν στον πρίγκιπα Άντριου από την ηλικία των 17 ετών, κάτι που ο ίδιος αρνείτο σθεναρά.

Το BBC εξασφάλισε ένα αντίγραφο του «Nobody’s Girl» στο οποίο η ίδια η Τζουφρέ προχωρούσε σε αποκαλύψεις για τα όσα φέρεται να βίωσε.

Η Τζουφρέ αναφέρει πως είχε σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας με τον Έπσταϊν και περίπου οκτώ άλλες νεαρές γυναίκες.

Όπως αναφέρει το BBC, το βιβλίο σκιαγραφεί τη δράση του δικτύου πλούσιων και ισχυρών ανθρώπων που κακοποιούσαν νεαρές γυναίκες.

Στο επίκεντρο βρισκόταν ο Επστάιν και η πρώην σύντροφός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει σήμερα ποινή 20 ετών για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η Τζουφρέ γράφει ότι, ακόμα και δεκαετίες μετά, θυμόταν πόσο πολύ τους φοβόταν και τους δύο.

Μεγάλο μέρος του βιβλίου περιγράφεται από το BBC ως «εξαιρετικά οδυνηρό», καθώς η Τζουφρέ περιγράφει λεπτομερώς την «σαδιστική κακοποίηση» που πέρασε εξαιτίας του Επστάιν.

Αναφέρει ότι ο Επστάιν την εξανάγκασε σε σεξ που της προκάλεσε «τόσο πολύ πόνο που προσευχόμουν να λιποθυμήσω».

Πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε στο BBC News ότι ενδεχομένως θα «ακολουθήσουν περισσότερες μέρες πόνου» ως αποτέλεσμα της έκδοσης του βιβλίου, το οποίο θέτει τον πρίγκιπα Άντριου υπό περαιτέρω εξέταση.

Η γνωριμία με τον πρίγκιπα Άντριου

Η Τζουφρέ στο βιβλίο της λέει ότι γνωρίστηκε με τον πρίγκιπα Άντριου τον Μάρτιο του 2001. Η Μάξγουελ, το πρωί εκείνης της ημέρας, την ξύπνησε και της είπε ότι θα ήταν μια «ξεχωριστή μέρα» και ότι «όπως η Σταχτοπούτα θα συναντούσε έναν όμορφο πρίγκιπα».

Όταν συνάντησε τον πρίγκιπα Άντριου, η Μάξγουελ του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της Τζουφρέ και εκείνος, που τότε ήταν 41 ετών, «μάντεψε σωστά:17». «Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα», θυμάται ότι της είπε.

Εκείνη τη νύχτα, πήγε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Tramp του Λονδίνου με τον πρίγκιπα Άντριου, τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Στο αυτοκίνητο, κατά την επιστροφή, η Τζουφρέ γράφει ότι η Μάξγουελ της είπε: «Όταν φτάσουμε στο σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι» και έτσι, όταν πήγαν στο σπίτι, έκαναν σεξ.

«Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά εξακολουθούσε να συμπεριφέρεται σαν να πίστευε ότι το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν δικαίωμα που του είχε παραχωρηθεί. Το επόμενο πρωί, η Μάξγουελ μου είπε: "Τα πήγες καλά. Ο πρίγκιπας διασκέδασε"», γράφει στο βιβλίο της η Τζουφρέ.

«Σύντομα, ο Έπσταϊν θα μου έδινε 15.000 δολάρια για να εξυπηρετήσω τον άντρα που τα ταμπλόιντ αποκαλούσαν "Randy Andy"» σημειώνει.

Συνεχίζει αποκαλύπτοντας ότι έκανε σεξ για δεύτερη φορά με τον πρίγκιπα περίπου έναν μήνα αργότερα στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και η τρίτη φορά ήταν στο νησί του Έπσταϊν στο πλαίσιο αυτού που η Τζουφρέ αποκάλεσε «όργιο».

«Ο Έπσταϊν, ο "Άντι", περίπου οκτώ άλλες νεαρές κοπέλες και εγώ κάναμε σεξ. Όλες οι άλλες κοπέλες φαινόταν να είναι κάτω των 18 ετών και δεν μιλούσαν αγγλικά. Ο Έπσταϊν γελούσε με το γεγονός ότι δεν μπορούσαν ουσιαστικά να επικοινωνήσουν, λέγοντας ότι το κάνει πιο εύκολο» συγκλονίζει η Τζουφρέ.

«Με χρησιμοποιούσαν, με ταπείνωναν, πίστευα ότι θα πέθαινα σαν σεξουαλική σκλάβα»

Το βιβλίο περιέχει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το σεξουαλικό εμπόριο του Έπσταιν.

Τα κορίτσια που εκμεταλλευόταν ο Έπσταϊν έπρεπε να φαίνονται «παιδιά», λέει η Τζουφρέ.

«Στα χρόνια που πέρασα μαζί τους, με ανάγκαζαν να συνευρεθώ με δεκάδες πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους. Με χρησιμοποιούσαν και με ταπείνωναν συστηματικά - και σε ορισμένες περιπτώσεις, με έπνιγαν, με χτυπούσαν και με μάτωναν. Πίστευα ότι θα πέθαινα ως σεξουαλική σκλάβα», συγκλονίζει.

Στα απομνημονεύματά της η Τζούφρε περιγράφει επίσης τον βιασμό της από «πολύ γνωστό πρωθυπουργό».

Η απομάκρυνση από το κύκλωμα, τα τρία παιδιά και η αυτοκτονία στα 41

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ περιγράφει επίσης ότι η κρίσιμη καμπή για την απομάκρυνσή της από το κύκλωμα του Επσταϊν ήταν όταν ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ τής ζήτησαν να γεννήσει το παιδί τους, προσφέροντάς της πλούτη, σπίτια και νταντάδες, αλλά μόνο αν παραιτηθεί από όλα τα νόμιμα δικαιώματα για το μωρό. Τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο το παιδί να προετοιμαστεί για εμπορία, άρχισε να σχεδιάζει τη διαφυγή της.

Στη μετέπειτα πορεία της, η Βιρτζίνια απέκτησε τρία παιδιά - τον Κρίστιαν, τον Νόα, και την Έμιλι - με τον σύζυγό της Ρόμπερτ, με τον οποίο έμειναν μαζί 22 χρόνια.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι πήρε την απόφαση να μιλήσει ανοιχτά για την κακοποίηση του Έπσταϊν στις 7 Ιανουαρίου 2010 - την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη της, Έμιλι.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ αυτοκτόνησε πρν από περίπου έξι μήνες στο σπίτι της στην Αυστραλία.

«Η Βιρτζίνια αυτοκτόνησε καθώς υπήρξε ισόβιο θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων. Η Βιρτζίνια ήταν μια μεγάλη μαχήτρια στον αγώνα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και της εμπορίας ανθρώπων στο σεξ. Υπήρξε το φως που σήκωσε ψηλά τόσους πολλούς επιζώντες. Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε στη ζωή της, έλαμπε. Θα μας λείψει αφάνταστα», ανέφερε σε ανακοίνωση η οικογένειά της.

«Ήταν όταν κράτησε στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της που η Βιρτζίνια συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αντισταθεί σε εκείνους που είχαν κακοποιήσει την ίδια και τόσους άλλους», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε στη Φλόριντα το 2008 και πέθανε το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.