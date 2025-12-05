Ρόδι: Το φρούτο με τις αντικαρκινικές ιδιότητες

Οι λόγοι για να το εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 13:18 Τροχαίο Λούτσα: Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη
05.12.25 , 12:45 Πέτρος Πολυχρονίδης: Μας προσκαλεί στο μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς
05.12.25 , 12:44 Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
05.12.25 , 12:25 Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
05.12.25 , 12:22 Λουτράκι: «Ο 6χρονος τη θώπευσε στο στήθος με ερωτική διάθεση»
05.12.25 , 12:11 Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
05.12.25 , 12:07 Audi: Τώρα με αποκλειστικά προνόμια και μεγάλο όφελος
05.12.25 , 11:48 IQ 160: Τι φοβάται η Μουρίκη να ρωτήσει τον Καλατζή;
05.12.25 , 11:45 Σόφη Ζαννίνου: Η σπάνια εξομολόγηση για τα δύσκολα παιδικά χρονιά
05.12.25 , 11:32 Ρόδι: Το φρούτο με τις αντικαρκινικές ιδιότητες
05.12.25 , 11:30 Κακοκαιρία: Πότε οι εργαζόμενοι μπορούν να μην εργαστούν και να πληρωθούν
05.12.25 , 11:18 Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
05.12.25 , 11:00 GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
05.12.25 , 10:55 Φρίκη σε ζωολογικό κήπο: Νεαρός πήδηξε φράχτη και τον κατασπάραξε λιοντάρι
05.12.25 , 10:52 Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της βρέθηκε 6χρονη που είχε εξαφανιστεί
Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού - 10 περιοχές στο «κόκκινο»
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νίκος Κούρκουλος: Τα παιδιά του, το κακό προαίσθημα και η αιτία θανάτου του
GNTM: Ειρήνη & Έντουαρντ Στεργίου: Το σετ που άναψε… φωτιές
Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Στην Ερμιόνη διοργανώθηκε φέτος η 14η Γιορτή Ροδιού / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμβολο καλοτυχίας, γονιμότητας και αφθονίας, το ρόδι έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας. Πρόκειται για ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ αποτελεί πηγή φυτικών ινών, βιταμίνης C, Κ, φυλλικού οξέος και καλίου.

Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!

Δείτε παρακάτω τις ευεργετικές επιδράσεις του χυμού ροδιού στην υγεία και το σώμα μας.

Σύμβολο καλοτυχίας, γονιμότητας και αφθονίας, το ρόδι έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας. Το ρόδι είναι ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.

Σύμβολο καλοτυχίας, γονιμότητας και αφθονίας, το ρόδι έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας. Το ρόδι είναι ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ρόδι: Τα οφέλη για την υγεία μας

Το ρόδι προσφέρει τα παρακάτω οφέλη 

  • Βελτιώνει την υγεία της καρδιάς. Τα ρόδια έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, που μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή. Ακόμη, ο χυμός του μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη θρόμβων αίματος που εμποδίζουν την κυκλοφορία στις αρτηρίες
  • Επιβραδύνει τη γήρανση. Λόγω του μεγάλου ποσοστού αντιοξειδωτικών που περιέχει, απομακρύνει τις ελεύθερες ρίζες από το δέρμα
  • Ενδυναμώνει τη μνήμη. Η τακτική κατανάλωση χυμού ροδιού βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου σας και μπορεί να σας προστατεύσει από νευρολογικές παθήσεις

Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας

  • Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση. Ο χυμός ροδιού έχει τη δυνατότητα ναπροστατεύουν από το οξειδωτικό στρες και να βελτιώνουν την καρδιακή λειτουργία, με αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής στην άσκηση

 Εντάξτε το ρόδι στην καθημερινή σας διατροφή και επωφεληθείτε από τις ευεργητικές του ιδιότητες 

 Εντάξτε το ρόδι στην καθημερινή σας διατροφή και επωφεληθείτε από τις ευεργητικές του ιδιότητες / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Ρυθμίζει το μεταβολικό σύνδρομο. Το ρόδι συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, καταπολεμά τη φλεγμονή και βελτιώνει άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στο μεταβολικό σύνδρομο.
  • Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η βιταμίνη C που περιέχει ο χυμος του ροδιού αποτελεί ασπίδα κατά των ιώσεων και των κρυολογημάτων
  • Έχει αντιαλλεργική δράση. Τα ρόδια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, που έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις βιοχημικές διεργασίες που συνδέονται με αλλεργίες
  • Βοηθά στην πέψη. Το ρόδι ωφελεί το πεπτικό σύστημα παρέχοντας βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που βοηθούν το σώμα να μετατρέπει αποτελεσματικά το λίπος, τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες, σε ενέργεια
  • Βοηθά την ανάπτυξη των μαλλιών. Περιέχει το πουκικό οξύ, που ενισχύει τους θύλακες των τριχών, με την τόνωση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της ροής του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής
  • Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Ο χυμός ροδιού και άλλα εκχυλίσματα ροδιού έχουν αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα, τα οποία είναι χρήσιμα για τη θεραπεία του καρκίνου και την επιβράδυνση της εξέλιξης των όγκων.

Συμπερασματικά, τα θρεπτικά συστατικά του ροδιού είναι εντυπωσιακά. Αποτελεί πολύ καλή πηγή φυτικών ινών, βιταμίνης C, Κ και φυλλικού οξέος, καλίου, κσθώς και άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών. Εντάξτε το στην καθημερινή σας διατροφή και επωφεληθείτε από τις ευεργητικές του ιδιότητες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΔΙ
 |
ΦΡΟΥΤΟ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΥΓΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top