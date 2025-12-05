Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας άνδρας 58 ετών και μια γυναίκα 55 ετών βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, επί της οδού Άρδα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι το ζευγάρι αγνοείται από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του pameevro.gr, οι γονείς αναζητούνταν από τα παιδιά τους, τα οποία δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους από την αρχή της εβδομάδας. Οι γείτονες επίσης δήλωσαν ότι είχαν να τους δουν από τη Δευτέρα, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες.

Αλεξανδρούπολη: Τους βρήκαν πεσμένους στο πάτωμα

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο ανθρώπους πεσμένους στο πάτωμα, μέσα στο σπίτι τους, αφού πρώτα τους είδαν από το παράθυρο. Αμέσως κλήθηκαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, ωστόσο για το ζευγάρι ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το ζευγάρι είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη από τη Γερμανία, με σκοπό τη μόνιμη εγκατάσταση στην πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούσαν εργασίες στο σπίτι, προκειμένου να το διαμορφώσουν για μόνιμη διαμονή τους. Τα τρία παιδιά τους ζουν στη Γερμανία και η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους φέρεται να έγινε τη Δευτέρα.

Οι σοροί του 58χρονου και της 55χρονης πρόκειται να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κομοτηνής, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, συγκεντρώνοντας στοιχεία και καταθέσεις από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ζευγαριού, προκειμένου να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Πιθανολογείται πως ο θάνατός τους προήλθε από διαρροή υγραερίου που είχε ως συνέπεια την εισπνοή μεγάλης ποσότητας μονοξείδιου του άνθρακα, αναφέρει το pameevro.gr.