Skoda: Νέες αποκλειστικές προσφορές

Η Skoda, με ιστορία 130 ετών και 3η σε πωλήσεις μάρκα στην Ευρώπη, συνεχίζει να εξελίσσεται σε μια δυναμική παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της σε διεθνείς αγορές. Με σταθερή επένδυση σε τεχνολογία, ασφάλεια και λειτουργικότητα, η μάρκα παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής σε όλες τις κατηγορίες.

Τώρα, η Skoda προσφέρει τα Skoda Offers με ειδικές τιμές και σημαντικά οφέλη στα πιο δημοφιλή της μοντέλα, τα οποία διακρίνονται για τη λειτουργικότητα, τους κορυφαίους χώρους και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας.



Skoda Fabia Το ευέλικτο compact που παρέχει κορυφαία οικονομία και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού τώρα από 16.950 €1 ή 130 €/μήνα.



Skoda Kamiq Το compact SUV με τις ιδανικές διαστάσεις που συνδυάζουν ευελιξία στην πόλη και άνεση. Τώρα από 20.950 €3 ή 130 €/μήνα.4

Skoda Scala Το hatchback με την κομψή σιλουέτα, τη σπορ αισθητική και τους μεγαλύτερους χώρους στην κατηγορία του τώρα με όφελος έως 2.000 €.5



Skoda Karoq Ένα πολυχρηστικό SUV, που παρέχει άνεση και τεχνολογία στην καθημερινότητα και στις μακρινές εξορμήσεις, τώρα με όφελος έως 1.600 €.6



Skoda Kodiaq Το μεγάλο SUV της Skoda, με 7 θέσεις, δυναμικές γραμμές, ευρύχωρο εσωτερικό και ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού για κάθε διαδρομή. Τώρα με όφελος έως 2.850 €.

Ενημερωθείτε για τις εκδ.όσεις που αφορούν τις συγκεκριμές τιμές από τους επίσημους αντιπροσώ πους Με παράδοση 130 ετών και βλέμμα στραμμένο στο μέλλονη Skoda είναι έτοιμη να σας συνοδεύσει στα επόμενα ταξίδια, με νέες εμπειρίες, νέες συγκινήσεις, νέες ανακαλύψεις.