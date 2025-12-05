Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Σάββα του Ηγιασμένου και Αγίου Διογένους μαρτύρου.

Ο Άγιος Σάββας καταγόταν από το χωριό Μουταλάσκη της Καππαδοκίας και ήταν γιος ευσεβών γονέων, του Ιωάννη και της Σοφίας .

Από πολύ νωρίς γνώρισε τις θείες βουλές και αποφάσισε να αφιερωθεί στο μοναστικό βίο. Είχε τόση πίστη που κάποτε μπήκε σε ένα κλίβανο πυρός από τον οποίο βγήκε αβλαβής με τη βοήθεια του Θεού.

Για την αγιότητα της ζωής του και για τη μεγάλη του φήμη, είχε σταλεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων δυο φορές πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, προς το βασιλιά Αναστάσιο και έπειτα προς τον Ιουστινιανό.

Σε ηλικία ενενήντα τεσσάρων ετών, το 534 μ.Χ., ανήλθε προς Κύριον εν ειρήνη.

Το 584 μ.Χ., το Λείψανο του Αγίου Σάββα ανακομίσθηκε αδιάφθορο όταν ανοίχθηκε ο τάφος του για να ενταφιαστεί ο Ηγούμενος Κασσιανός. Αρχικά διαφυλάχθηκε στη Μονή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατά την περίοδο των Αραβικών επιδρομών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Διογένης

Σάββας, Σάβας, Σαββούλης*

Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:26 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 40 λεπτά.

Σελήνη 15.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους

Η Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους (World Soil Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης των Επιστημών Εδάφους (IUSS), με στόχο να τονίσει τη σπουδαιότητα του εδάφους ως κρίσιμου συστατικού του φυσικού συστήματος και τη συμβολή του στην ανθρώπινη ευημερία. Το 2013 η Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Το θέμα του εορτασμού για το 2024 είναι: «Φροντίδα για το έδαφος: Μέτρηση, Παρακολούθηση, Διαχείριση». Το φετινό θέμα υπογραμμίζει τη σημασία των ακριβών εδαφικών δεδομένων και πληροφοριών για την κατανόηση των χαρακτηριστικών του εδάφους και την υποστήριξη της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους για την επισιτιστική ασφάλεια.