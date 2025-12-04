Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, καθώς φαίνεται ότι η αυριανή μέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Η κακοκαιρία έγινε αισθητή από τις απογευματινές ώρες, καθώς ήδη στη Δυτική Αττική φθάσαμε τα 70 με 90 χιλιοστά βροχής λόγω των καταιγίδων, ενώ στο Δίο της Πιερίας με τις δυνατές βροχές - χωρίς καταιγίδες ξεπεράσαμε ακόμη και τα 100 χιλιοστά. Και έρχονται ακόμη περισσότερα το επόμενο 24ωρο.

Τέσσερις είναι οι ευρείες περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και οι Σποράδες,

Το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα,

Η Αττική, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος,

και η Νότια Πελοπόννησος και Κρήτη.

Αυτή είναι η περιοχή που θα επηρεαστεί κυρίως από τα ξημερώματα μέχρι και το τέλος της ημέρας όπου και εκεί οι ισχυροί νοτιάδες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Κακοκαιρία BYRON: Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα στην Αττική

Και στην Αττική θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχής στα νότια και τα ανατολικά - εκτός από τα δυτικά που ήδη έχουν επηρεαστεί τοπικά με 70 με 90 χιλιοστά βροχής-.

Τα φαινόμενα εκτός από μεγάλες εντάσεις, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Δεν είναι περαστικές οι καταιγίδες, αλλά ανατροφοδοτούμενες λόγω των νοτιάδων. Από τις προμεσημβρινές ώρες και μετά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξασθενούν.