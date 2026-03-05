Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν

Συνετρίβη αμερικανικό F-15 στο Ιράν

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 05.03.26, 08:22
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν, προκαλώντας τραυματισμούς.
  • Συνετρίβη αμερικανικό F-15 στο νοτιοδυτικό Ιράν, με το πλήρωμα να διασώζεται.
  • Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους κατά του Ισραήλ, προκαλώντας συναγερμούς σε πολλές περιοχές.
  • Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε τρεις πυραύλους τύπου Κρουζ κοντά στην πόλη Αλ Χαρτζ.
  • Το Ιράν διαψεύδει δημοσίευμα περί αποστολής μηνυμάτων στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ετοιμότητα για μακροχρόνιο πόλεμο.

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, μετά από σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν. Την ίδια ώρα οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι συνετρίβη ένα αμερικανικό F-15 στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ιρανικά drones έπληξαν και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν.

 

 

Σύμφωνα με αζέρικα ΜΜΕ, ιρανικά drones τύπου Shahed έπεσαν στην περιοχή του Ναχιτσεβάν. Όπως μεταδίδει το globalinfo.az, τα drones έπληξαν το αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν, το οποίο υπέστη ζημιές.

 

 

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε πως οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και καταδίκασε το περιστατικό, δηλώνοντας πως «έχουμε το δικαίωμα να ανταποκριθούμε».

Το Μπακού κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ ζήτησε από την Τεχεράνη να διευκρινίσει άμεσα το ζήτημα.

Βίντεο επιβεβαιώνουν την αρχική επίθεση στο αεροδρόμιο, ακολουθούμενη από επίθεση με drone σε κοντινή απόσταση, με καπνό να παρατηρείται πάνω από το κεντρικό κτίριο του αερολιμένα.

Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι το ναυτικό του Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο τμήμα του Κόλπου, σημειώνοντας ότι στρατιωτικά και εμπορικά πλοία που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις ευρωπαϊκές χώρες που τους υποστηρίζουν δεν θα επιτραπεί να περάσουν.

Μέση Ανατολή: Συνετρίβη αμερικανικό F-15

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι συνετρίβη ένα F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο νοτιοδυτικό Ιράν.

 

 

Ο πιλότος και ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και προσγειώθηκαν στο Ιράν, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

εωα

 

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Μέση Ανατολή: Σειρήνες στο Ισραήλ

Οι σειρήνες του πολέμου ακούστηκαν τρεις φορές μέσα σε δύο ώρες, ωστόσο οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα. 

Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους σήμερα, με αποτέλεσμα να σημάνουν διαδοχικοί συναγερμοί σε διάφορους τομείς της επικράτειας του Ισραήλ,  συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ.

 

 

Έπειτα από ένα διάστημα ηρεμίας, επτά και πλέον ωρών, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για νέο κύμα πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν

Μπαράζ εκρήξεων σε Ισραήλ και Ιράν τις τελευταίες ώρες - AP Images

Δεν αναφέρθηκαν θύματα και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια. 

Χθες η διοίκηση εσωτερικού μετώπου του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.

Μέση Ανατολή: Εκρήξεις και στην Τεχεράνη

Εκρήξεις ακούστηκαν και στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tansim.

 

 

«Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στην ιρανική πρωτεύουσα», ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ κατέστρεψε 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως έχει βομβαρδίσει περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο.

Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

 

 

Σύμφωνα με τον κ. Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

 

Από το Σάββατο έχουν εκτοξευτεί πολλές δεκάδες πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ και εκατοντάδες εναντίον χωρών σε όλη την περιοχή, πάντα σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο Σοσάνι.

Το Ισραήλ έχει πλήξει σημαντικούς στόχους στο Ιράν - AP Images

Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει την Τρίτη ότι η ισχύς πυρός του Ιράν μειώνεται.

Για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικούς στόχους» στην Ισφαχάν και στη Σιράζ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τρεις πύραυλοι τύπου Κρουζ κοντά στην πόλη Αλ Χαρτζ. 

Εντωμεταξύ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε την ιρανική φρεγάτα στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το Πεντάγωνο δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση. 

 

 

Περίπου 180 άτομα πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο Iris Dena. Από αυτούς 32 διασώθηκαν και οι αρχές της Σρι Λάνκα αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 80 πτώματα.

Μέση Ανατολή: Το Κατάρ απομάκρυνε κατοίκους γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε εσπευσμένα και «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.

Το Ιράν πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ - AP Images

«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα σε ανάρτηση στο Χ, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του Εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των αρχών.

Μέση Ανατολή: Βομβαρδίστηκε πετρελαιοφόρο στο Κουβέιτ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφαλείας και ναυσιπλοΐας UKMTO μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, με αποτέλεσμα να υπάρξει απώλεια υδρογονανθράκων.

«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ», ανέφερε η υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το σκάφος, όμως το πλήρωμα είναι σώο, ενώ δεν εκδηλώθηκε φωτιά. 

Το Ιράν στοχοποίησε κουρδικές οργανώσεις στο βόρειο Ιράκ - AP Images

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.

Αυτό το τελευταίο είναι διαθέσιμο σε πλοία που περνούν από το στενό του Ορμούζ, στην έξοδο του Κόλπου.

Μέση Ανατολή: Το Ιράν στοχοποίησε κουρδικές οργανώσεις στο Ιράκ

Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των αρχηγείων των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο Ιράκ.

«Στοχοποιήσαμε τα γενικά αρχηγεία κουρδικών οργανώσεων οι οποίες αντιτίθενται στην επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με τρεις πυραύλους», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που επικαλέστηκε το IRNA μέσω Telegram.

Το Ιράν διέψευσε ότι έστειλε μηνύματα στις ΗΠΑ - AP Images

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, όπου φιλοξενούνται στοιχεία του αμερικανικού στρατού, έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιδρομών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τα περισσότερα από τα οποία πάντως αναχαιτίστηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Μέση Ανατολή: Το Ιράν διαψεύδει δημοσίευμα του Axios κατά το οποίο «έστειλε μηνύματα» στις ΗΠΑ

Τέλος, σύμφωνα με το πρακτορείο Tansim, η κυβέρνηση του Ιράν διαψεύδει δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ότι έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ. 

«Κανένα μήνυμα δεν εστάλη από το Ιράν στις ΗΠΑ, ούτε πρόκειται να δοθεί οποιαδήποτε απάντηση σε αμερικανικά μηνύματα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας», είπε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάστηκε, κατά το Tasnim.

Χθες το Axios ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση, επικαλούμενο αμερικανικές πηγές.

