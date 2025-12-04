Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»

Σε μια βαθιά ανθρώπινη συνέντευξη, ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την κατάσταση υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη.

Ο σπουδαίος ηθοποιός δεν έκρυψε ούτε τον φόβο ούτε την αγωνία του, περιγράφοντας τις δύσκολες μέρες που βιώνουν.

Ο ίδιος ανέφερε στην εκπομπή «Το ’Χουμε» πως η καθημερινότητα της συζύγου του χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις: «Είναι μια κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω, ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί», είπε με εμφανή συγκίνηση, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η Χρυσούλα Διαβάτη έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μια ιδιαίτερα επιθετική αυτοάνοση νόσο.

Περιγράφοντας τη διαδρομή τους στα νοσοκομεία, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Μπήκε στο Ερρίκος Ντυνάν τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα και αυτά που της δώσανε δημιούργησαν άλλες επιπλοκές. Δε φταίνε οι γιατροί, είναι αυτοάνοσο και πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί».

«Την οδηγεί σε κατάθλιψη»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου εξήγησε πως η ασθένεια χτυπά όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχική κατάσταση της Χρυσούλας Διαβάτη: «Επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό που τον καταστρέφει, τον κάνει ανίκανο», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως η γυναίκα που όλοι γνώρισαν για τη δύναμη και το πείσμα της, πλέον έρχεται αντιμέτωπη με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Όπως τόνισε, οι αλλαγές επηρεάζουν και τη διάθεσή της: «Δεν έχει καμία απαίτηση η ίδια και αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες; Εκλείπει η θέληση, της λείπει το “θέλω”. Σωματικά δηλαδή δεν υπάρχει. Πνευματικά κάπως είναι τα πράγματα».

«Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε» – Η αγωνία του για το μέλλον

Στο τέλος της συνέντευξης, ο ηθοποιός συγκίνησε με την πιο ειλικρινή του παραδοχή: «Δεν είναι η Χρυσούλα Διαβάτη που γνωρίζαμε, γι’ αυτό και πιστεύω στο θαύμα. Έχω και φίλους γιατρούς, δεν τους βλέπω κι αυτούς αισιόδοξους».

Με λόγια που μαρτυρούν τη βαθιά αγάπη του για τη γυναίκα με την οποία έχει μοιραστεί ολόκληρη τη ζωή του, ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε μια δύσκολη μάχη, στην οποία εκείνος παραμένει στο πλευρό της με αξιοπρέπεια.