Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά με πόνο ψυχής για τη σύζυγό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 18:06 Audi Q5 και Audi A6: Στην «καρδιά» τους νέος τρίλιτρος ινητήρας V6 TDI
04.12.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Βησσαρίωνας πρωτοτύπησε φέρνοντας ένα... σοβιετικό λάβαρο
04.12.25 , 17:56 Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική
04.12.25 , 17:54 Μπισμπίκης: «Ήθελα μια φωλιά στην Κρήτη για να αράζουμε με τη Δέσποινα»
04.12.25 , 17:53 Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
04.12.25 , 17:47 Άγγελος Λάτσιος: Στο γυμναστήριο μετά την ορκωμοσία του στο Ναυτικό
04.12.25 , 17:46 Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
04.12.25 , 17:30 Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης
04.12.25 , 17:28 Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έφαγαν μαζί μετά την παρεξήγηση
04.12.25 , 17:17 Βασίλης Τερλέγκας και Γιάννης Καψάλης στο ROX Music Hall
04.12.25 , 17:00 Μαρίνα Σάττι: Νέες φωτογραφίες από το νοσοκομείο!
04.12.25 , 16:55 Απάντηση Υπουργείου Άμυνας στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το Casus Belli
04.12.25 , 15:53 Πάργα: Ένοπλη Ληστεία Σε Κοσμηματοπωλείο
04.12.25 , 15:49 Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε
04.12.25 , 15:46 Μουρτζούκου: Tα Γράμματα Στις Κόρες Της Από Τη Φυλακή
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Μαρίνα Σάττι: Νέες φωτογραφίες από το νοσοκομείο!
«Τσιμέντωσαν» Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του στα ΗΑΕ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οι δηλώσεις του Νικήτα Τσακίρογλου στην εκπομπή Το 'Χουμε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια βαθιά ανθρώπινη συνέντευξη, ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την κατάσταση υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη.

Ο σπουδαίος ηθοποιός δεν έκρυψε ούτε τον φόβο ούτε την αγωνία του, περιγράφοντας τις δύσκολες μέρες που βιώνουν.

Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»

Ο ίδιος ανέφερε στην εκπομπή  «Το ’Χουμε» πως η καθημερινότητα της συζύγου του χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις: «Είναι μια κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω, ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί», είπε με εμφανή συγκίνηση, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η Χρυσούλα Διαβάτη έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μια ιδιαίτερα επιθετική αυτοάνοση νόσο.

Περιγράφοντας τη διαδρομή τους στα νοσοκομεία, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Μπήκε στο Ερρίκος Ντυνάν τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα και αυτά που της δώσανε δημιούργησαν άλλες επιπλοκές. Δε φταίνε οι γιατροί, είναι αυτοάνοσο και πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί».

«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη

«Την οδηγεί σε κατάθλιψη»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου εξήγησε πως η ασθένεια χτυπά όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχική κατάσταση της Χρυσούλας Διαβάτη: «Επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό που τον καταστρέφει, τον κάνει ανίκανο», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως η γυναίκα που όλοι γνώρισαν για τη δύναμη και το πείσμα της, πλέον έρχεται αντιμέτωπη με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Όσα αποκάλυψε ο Τσακίρογλου

Όπως τόνισε, οι αλλαγές επηρεάζουν και τη διάθεσή της: «Δεν έχει καμία απαίτηση η ίδια και αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες; Εκλείπει η θέληση, της λείπει το “θέλω”. Σωματικά δηλαδή δεν υπάρχει. Πνευματικά κάπως είναι τα πράγματα».

«Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε» – Η αγωνία του για το μέλλον

Στο τέλος της συνέντευξης, ο ηθοποιός συγκίνησε με την πιο ειλικρινή του παραδοχή: «Δεν είναι η Χρυσούλα Διαβάτη που γνωρίζαμε, γι’ αυτό και πιστεύω στο θαύμα. Έχω και φίλους γιατρούς, δεν τους βλέπω κι αυτούς αισιόδοξους».

Με λόγια που μαρτυρούν τη βαθιά αγάπη του για τη γυναίκα με την οποία έχει μοιραστεί ολόκληρη τη ζωή του, ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε μια δύσκολη μάχη, στην οποία εκείνος παραμένει στο πλευρό της με αξιοπρέπεια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
 |
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΑΒΑΤΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top