«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη

Το τελευταίο διάστημα είναι δύσκολο για την οικογένεια του Νικήτα Τσακίρογλου, εξαιτίας της περιπέτειας υγείας της αγαπημένης του συζύγου, Χρυσούλας Διαβάτη, με την οποία είναι μαζί πάνω από 60 χρόνια. Η 85χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα και η καθημερινότητά της έχει αλλάξει.

«Είμαι καλά, όσο μπορεί να είναι κάποιος σε τέτοιες συνθήκες. Η αλήθεια είναι πως κουβαλάω βάρος μέσα μου, μεγάλη στενοχώρια. Αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα ήρθε ξαφνικά, μας βρήκε απροετοίμαστους. Δεν περιμέναμε ποτέ κάτι τέτοιο… Ελπίζω και προσεύχομαι να της δώσει ο Θεός δύναμη, να καταφέρει έστω και λίγο να ξανασταθεί, να επιστρέψει σε ό,τι αγαπά: στο θέατρο, στη ζωή που της αξίζει», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

«Ευτυχώς, τώρα είναι καλύτερα. Είναι στο σπίτι και έχουμε μια κυρία που τη φροντίζει. Κάνει ό,τι μπορεί. Μου λείπει η καθημερινότητά μας... Οι μικρές μας συνήθειες, οι κουβέντες μας. Αλλά δε παραπονιέμαι. Μαθαίνω να ζω αλλιώς. Έτσι είναι η ζωή. Και ο ηθοποιός –όπως κι ο άνθρωπος– πρέπει να ξέρει να προσαρμόζεται», συμπλήρωσε.

Η Χρυσούλα Διαβάτη είναι ο... Κέρβερος στη ζωή του Νικήτα Τσακίρογλου εδώ και πολλά χρόνια! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε ό,τι την αρχή του γολγοθά της γνωστής ηθοποιού αποκάλυψε: «Ήρθε ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ένα αυτοάνοσο που της άλλαξε τη ζωή. Οι γιατροί προσπάθησαν, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο, αλλά τελικά… φαίνεται ότι υπάρχουν πράγματα που η επιστήμη δεν μπορεί να τα λύσει ακόμη. Εμείς προσπαθούμε να κρατάμε την ψυχή όρθια.»

Τα λόγια του Νικήτα Τσακίρογλου συγκινούν για τη σύντροφό της ζωής του: «Είμαστε πάνω από 60 χρόνια μαζί. Ο γάμος μας κράτησε γιατί βασίστηκε στην κατανόηση και τον σεβασμό. Δε χρειάζονται πολλά. Αυτά τα δύο φτάνουν για να μείνει κάτι ζωντανό για πάντα.»

