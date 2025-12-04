Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Λιποθύμησε η αδερφή της

Ένταση στο Εφετείο Σύρου, όπου εκδικάζεται η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ένταση προκλήθηκε στο Εφετείο της Σύρου, όπου εκδικάζεται η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς από τον τότε σύντροφό της στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021.

Όπως κατήγγειλε η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, η πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης του δολοφόνου που έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα για τη στυγερή δολοφονία, διατηρεί προκλητική στάση.

Συγκεκριμένα, έθεσαν ζήτημα σχετικά με τον τρόπο που η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς παρεμβαίνει δημόσια στην υπόθεση και συμμετέχει σε δράσεις μαζί με άλλες οικογένειες θυμάτων.

Κατά τους ισχυρισμούς αυτών των συνηγόρων τα πνεύματα οξύνθηκαν, με αποτέλεσμα η αδερφή της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς να χάσει τις αισθήσεις της και να καταρρεύσει.

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Την ημέρα των γενεθλίων της θα ανακοινωθεί η απόφαση

Το Εφετείο Σύρου δεν ανακοίνωσε ούτε σήμερα την τελική απόφασή του. Αυτό θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου, των γενεθλίων της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς.

Σημειώνεται ότι σήμερα στη δίκη η υπεράσπιση υπέβαλε μια σειρά ενστάσεων, οι οποίες βασίστηκαν στον ισχυρισμό ότι ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα και ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», είπε ο δράστης

Από την πλευρά του, ο δράστης επανέφερε τους ισχυρισμούς περί ψυχικής αποδιοργάνωσης πριν από το έγκλημα, αναφερόμενος σε «κενά μνήμης», αίσθηση ότι «έβραζε» μέσα του και την πεποίθηση ότι τους παρακολουθούσε drone. Υποστήριξε ότι δε θυμάται πώς κατέληξε το αυτοκίνητο στην πλαγιά, ούτε τι συνέβη ακριβώς με τη Γαρυφαλλιά.

Παρότι ισχυρίστηκε ότι η μνήμη του «επανήλθε» μετά την πρόσκρουση, λέγοντας ότι θυμάται τη νεαρή γυναίκα να ζητά βοήθεια και την υποτιθέμενη προσπάθειά του να τη βοηθήσει, απέφυγε να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για την κρίσιμη στιγμή της δολοφονίας. Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει ότι συνέβη, επικαλέστηκε λόγια του Paulo Coelho: «Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε την αρχική του ομολογία «ομολογία ενός ανθρώπου σε κατάσταση πίεσης», υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τέτοιο ψυχικό σημείο που «ό,τι και να μου έλεγαν, θα έλεγα ναι». Παρέμεινε στη θέση ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τη στιγμή της δολοφονίας, παρότι, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, θυμάται με ακρίβεια όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν.

Εξοργιστικός και προκλητικός ο δράστης. Όσα κατέθεσε στο Εφετείο / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Καταπέλτης» ο εισαγγελέας για τον δράστη

Την Τετάρτη, στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ήταν κατηγορηματικός ότι ο κατηγορούμενος δεν βρισκόταν σε ψυχωσικό επεισόδιο. Τόνισε ότι ο δράστης γνώριζε απολύτως τις πράξεις του και ότι η συμπεριφορά του στο παρελθόν, ακόμη και σε στιγμές έντασης με πρώην συντρόφους του, δεν είχε παρουσιάσει στοιχεία απορρύθμισης που να συνηγορούν σε αδυναμία ελέγχου.

Ο εισαγγελέας απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να ανασύρει τη Γαρυφαλλιά από το νερό, σημειώνοντας ότι για κάτι τέτοιο απαιτήθηκαν τρία άτομα. Όσον αφορά την εκτροπή του οχήματος, υπογράμμισε ότι δεν ήταν ατύχημα, αφού ο δρόμος ήταν ευθύς και σε ανηφόρα, αναφέροντας πως η πορεία του αυτοκινήτου άλλαξε επειδή το ήθελε ο δράστης.

Σχετικά με την παρανοειδή διαταραχή που επικαλείται η υπεράσπιση, δήλωσε ότι δεν αναιρεί τη δυνατότητα του ατόμου να κατανοεί τις πράξεις του. Υπογράμμισε πως ο κατηγορούμενος, που είχε υπηρετήσει τη θητεία του, εργαζόταν και διατηρούσε σχέσεις, λειτουργούσε απολύτως φυσιολογικά στην καθημερινότητά του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εισαγγελέας στη φράση της Γαρυφαλλιάς «τι κάνεις, βοήθεια», χαρακτηρίζοντάς την ως καθοριστική για την υπόθεση. Επισήμανε, επίσης, ότι ο κατηγορούμενος στην αρχή είχε περιγράψει με λεπτομέρειες όλα τα στάδια της επίθεσης, κάτι που, όπως σημείωσε, δείχνει ότι δεν επρόκειτο για παροξυσμό αλλά για ενέργειες με πλήρη έλεγχο.

Κατέληξε ότι ο δράστης ήταν «σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και ούτε τα γεγονότα ούτε η στάση του συνάδουν με ψύχωση, σχιζοφρένεια ή παραληρηματικές διαταραχές.

Απευθυνόμενος στους ενόρκους, ο εισαγγελέας τους κάλεσε να κρίνουν με βάση τη συνείδησή τους τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τόνισε ότι ο κατηγορούμενος «ενήργησε με πλήρη έλεγχο των πράξεών του». Κλείνοντας την αγόρευση, και κοιτώντας τη φωτογραφία της Γαρυφαλλιάς, εξέφρασε τη λύπη του για τη χαμένη ζωή μιας νέας γυναίκας και δήλωσε ότι το καθήκον του τον οδηγεί να προτείνει την ενοχή του.