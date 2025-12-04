Φαίη Σκορδά: «Μη με συγχύζετε, μη μου στέλνετε μηνύματα!»

«Εγώ την άποψή μου θα τη λέω!» είπε έξαλλη η παρουσιάστρια

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής της «Buongiorno» υποδέχτηκε στο πλατό την ηθοποιό, Σάρα Γανωτή σε μια σπάνια τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι

Η παρουσιάστρια του Mega ζήτησε συγγνώμη στην καλεσμένη της για κάτι που συνέβη στο break. Συγκεκριμένα, για το ότι την άκουσε - όπως είπε-  να στέλνει ένα ηχητικό μήνυμα και να μιλάει έντονα, καθώς είχε εκνευριστεί. Είχε μόλις λάβει ένα μήνυμα που την έκανε να υψώσει τον τόνο της φωνής της. 

«Ζητώ συγγνώμη γιατί με άκουγες στο τηλέφωνο στο διάλειμμα που ήμουν λίγο έντονη. Μη με συγχύζετε, μη μου στέλνετε μηνύματα, αλήθεια σας λέω. Εγώ την άποψή μου θα τη λέω», είπε on air η Φαίη Σκορδά. 

σκορδά

«Και εγώ είμαι έτσι αυθόρμητη αλλά καμιά φορά δεν κάνει καλό», απάντησε τότε στην παρουσιάστρια η Σάρα Γανωτή.

Η Σάρα Γανωτή μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική: «Δεν έφυγα ποτέ από δουλειά. Δεν υπήρξε ποτέ σοβαρός λόγος. Πάντα διεκδικούσα τη θέση μου. Νομίζω είναι ένα στοιχείο που μας το έμαθε η μητέρα μου. Μας έλεγε να διεκδικούμε αυτό που είμαστε, να πατάμε στα πόδια μας και να είμαστε αυτόνομες και ανεξάρτητες, να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Η μαμά μου ήθελε να σπουδάσει ηθοποιός».

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ

Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι

Αξίζει να θυμίσουμε πως πριν μερικές μέρες το Buongiorno ξεκίνησε χωρίς την οικοδέσποινα, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναλαμβάνει την έναρξη της εκπομπής και να εξηγεί στους τηλεθεατές τι είχε συμβεί. Ο ίδιος αποκάλυψε πως η Φαίη έμεινε εκτός κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς το πρόβλημα στο μάτι της εμφανίστηκε μόλις λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα. Ολόκληρη η ομάδα έστειλε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση, ενώ το κλίμα στο πλατό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς όλοι έχουν στενή και ανθρώπινη σχέση με την παρουσιάστρια.

σκορδά

Η επιστροφή της έφερε ανακούφιση τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τηλεθεατές που την αγαπούν και την παρακολουθούν καθημερινά. Με κέφι, ενέργεια και διάθεση να συνεχίσει κανονικά, η Φαίη Σκορδά έδειξε πως, παρά την ταλαιπωρία, είναι έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά στην τηλεοπτική της ρουτίνα.

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
