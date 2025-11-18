Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι

«Πονούσα πολύ», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 11:08 Άλκης Κούρκουλος - Δήμητρα Σταθοπούλου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση
18.11.25 , 10:59 Κωνσταντινούπολη: Μυστήριο με τον θάνατο τετραμελούς οικογένειας τουριστών
18.11.25 , 10:57 Ένα άκρως σουρεαλιστικό έργο τέχνης έρχεται στο Cash or Trash!
18.11.25 , 10:55 Άσχημα νέα σχετικά με τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο
18.11.25 , 10:44 Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
18.11.25 , 10:32 Μαίρη Μηλιαρέση: Η τηλεόραση, η επιτυχία και ο... Λάμπρος στη ζωή της
18.11.25 , 10:31 Πάτρα: 12χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από νεαρό σε σχολείο
18.11.25 , 10:18 Ανθή Βούλγαρη: «Τι σημαίνει πουλάνε οι εγκυμοσύνες στην τηλεόραση;»
18.11.25 , 09:57 Συναγερμός στην Πολωνία: «Είμαστε σε προπολεμική φάση» - Ανησυχεί η Ευρώπη
18.11.25 , 09:47 Έρωτας Με Διαφορά - Επεισόδιο 2: Η Ελβίρα προσπαθεί να εκθέσει τον Κωστή
18.11.25 , 09:46 Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που δολοφονήθηκε
18.11.25 , 09:42 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που πέθανε σε τροχαίο - Δύο προσαγωγές
18.11.25 , 09:41 Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι
18.11.25 , 09:37 Oι chic εμφανίσεις στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια
18.11.25 , 09:28 Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές κατά την έφοδο στα καταστήματα στο Κολωνάκι
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που δολοφονήθηκε
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Oι chic εμφανίσεις στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια
Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές κατά την έφοδο στα καταστήματα στο Κολωνάκι
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που πέθανε σε τροχαίο - Δύο προσαγωγές
Genie: Η ιστορία του κακοποιημένου κοριτσιού που συγκλόνισε τον κόσμο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στο πλατό του Buongiorno, μετά τη χθεσινή αναγκαστική απουσία της που είχε προκαλέσει ανησυχία στους συνεργάτες της αλλά και το τηλεοπτικό κοινό. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή, φορώντας γυαλιά οράσεως κι εξήγησε τι ήταν αυτό που την οδήγησε στην κλινική και γιατί χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση στο μάτι.

Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική

Η ίδια αποκάλυψε πως λίγο πριν μπει στο στούντιο τη Δευτέρα, το μάτι της παρουσίασε έντονο πρήξιμο και πόνο, σε σημείο που δεν μπορούσε ούτε να φορέσει τους ειδικούς σκληρούς φακούς που χρησιμοποιεί λόγω της πάθησής της. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα γνωστό και χρόνιο ζήτημα με τα μάτια της, το οποίο θέλει προσοχή και τακτική παρακολούθηση.

«Την Κυριακή το βράδυ, πρήστηκε το μάτι από κάτω, συμβαίνει. Το πρωί ήταν πολύ χειρότερα. Δεν μπορούσα να βάλω φακούς και πονούσα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

σκορδά

Η Φαίη Σκορδά εμφανίστηκε με γυαλιά

Παρότι η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή, η ιατρική ομάδα έκρινε πως ήταν καλύτερο να γίνει άμεσα μια μικρή επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Φαίη, μάλιστα, ανέβασε χθες ένα σύντομο story μέσα από την κλινική, στο οποίο ευχαρίστησε τον γιατρό της χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες — μια ανάρτηση που προκάλεσε ακόμα περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την κατάστασή της. Σήμερα ωστόσο, θέλησε να καθησυχάσει όλους όσοι ανησύχησαν: «Εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό… Μου είπαν ότι είναι από το στρες», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας ίσως επιβάρυναν την ήδη υπάρχουσα ευαισθησία της.

Η παρουσιάστρια δε δίστασε να σχολιάσει και την εμπειρία της από τη χθεσινή εκπομπή, την οποία παρακολούθησε από την κλινική όσο περίμενε να μπει για την επέμβαση. Με χιούμορ και φανερή συγκίνηση είπε: «Περιμένοντας στην κλινική, για να κάνω την επεμβασούλα στο μάτι, σας έβλεπα λίγο… Παιδιά, είμαστε ωραίοι! Δεν έχω μπει στη διαδικασία να βλέπω τις εκπομπές, που ίσως είναι και κακό. Το έκανα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ!».

SKORDA

Έφερε και 2ο ζευγάρι γυαλιά!

Αξίζει να θυμίσουμε πως την Δευτέρα, το Buongiorno ξεκίνησε χωρίς την οικοδέσποινα, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναλαμβάνει την έναρξη της εκπομπής και να εξηγεί στους τηλεθεατές τι είχε συμβεί. Ο ίδιος αποκάλυψε πως η Φαίη έμεινε εκτός κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς το πρόβλημα στο μάτι της εμφανίστηκε μόλις λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα. Ολόκληρη η ομάδα έστειλε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση, ενώ το κλίμα στο πλατό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς όλοι έχουν στενή και ανθρώπινη σχέση με την παρουσιάστρια.

Η σημερινή της επιστροφή, λοιπόν, έφερε ανακούφιση τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τηλεθεατές που την αγαπούν και την παρακολουθούν καθημερινά. Με κέφι, ενέργεια και διάθεση να συνεχίσει κανονικά, η Φαίη Σκορδά έδειξε πως, παρά την ταλαιπωρία, είναι έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά στην τηλεοπτική της ρουτίνα.

Και όπως όλα δείχνουν, το… μάτι της μπορεί να ταλαιπωρήθηκε, αλλά το χαμόγελό της παραμένει ίδιο!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top