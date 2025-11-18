Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι

Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στο πλατό του Buongiorno, μετά τη χθεσινή αναγκαστική απουσία της που είχε προκαλέσει ανησυχία στους συνεργάτες της αλλά και το τηλεοπτικό κοινό. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή, φορώντας γυαλιά οράσεως κι εξήγησε τι ήταν αυτό που την οδήγησε στην κλινική και γιατί χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση στο μάτι.

Η ίδια αποκάλυψε πως λίγο πριν μπει στο στούντιο τη Δευτέρα, το μάτι της παρουσίασε έντονο πρήξιμο και πόνο, σε σημείο που δεν μπορούσε ούτε να φορέσει τους ειδικούς σκληρούς φακούς που χρησιμοποιεί λόγω της πάθησής της. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα γνωστό και χρόνιο ζήτημα με τα μάτια της, το οποίο θέλει προσοχή και τακτική παρακολούθηση.

«Την Κυριακή το βράδυ, πρήστηκε το μάτι από κάτω, συμβαίνει. Το πρωί ήταν πολύ χειρότερα. Δεν μπορούσα να βάλω φακούς και πονούσα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φαίη Σκορδά εμφανίστηκε με γυαλιά

Παρότι η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή, η ιατρική ομάδα έκρινε πως ήταν καλύτερο να γίνει άμεσα μια μικρή επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Φαίη, μάλιστα, ανέβασε χθες ένα σύντομο story μέσα από την κλινική, στο οποίο ευχαρίστησε τον γιατρό της χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες — μια ανάρτηση που προκάλεσε ακόμα περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την κατάστασή της. Σήμερα ωστόσο, θέλησε να καθησυχάσει όλους όσοι ανησύχησαν: «Εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό… Μου είπαν ότι είναι από το στρες», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας ίσως επιβάρυναν την ήδη υπάρχουσα ευαισθησία της.

Η παρουσιάστρια δε δίστασε να σχολιάσει και την εμπειρία της από τη χθεσινή εκπομπή, την οποία παρακολούθησε από την κλινική όσο περίμενε να μπει για την επέμβαση. Με χιούμορ και φανερή συγκίνηση είπε: «Περιμένοντας στην κλινική, για να κάνω την επεμβασούλα στο μάτι, σας έβλεπα λίγο… Παιδιά, είμαστε ωραίοι! Δεν έχω μπει στη διαδικασία να βλέπω τις εκπομπές, που ίσως είναι και κακό. Το έκανα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ!».

Έφερε και 2ο ζευγάρι γυαλιά!

Αξίζει να θυμίσουμε πως την Δευτέρα, το Buongiorno ξεκίνησε χωρίς την οικοδέσποινα, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναλαμβάνει την έναρξη της εκπομπής και να εξηγεί στους τηλεθεατές τι είχε συμβεί. Ο ίδιος αποκάλυψε πως η Φαίη έμεινε εκτός κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς το πρόβλημα στο μάτι της εμφανίστηκε μόλις λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα. Ολόκληρη η ομάδα έστειλε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση, ενώ το κλίμα στο πλατό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς όλοι έχουν στενή και ανθρώπινη σχέση με την παρουσιάστρια.

Η σημερινή της επιστροφή, λοιπόν, έφερε ανακούφιση τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τηλεθεατές που την αγαπούν και την παρακολουθούν καθημερινά. Με κέφι, ενέργεια και διάθεση να συνεχίσει κανονικά, η Φαίη Σκορδά έδειξε πως, παρά την ταλαιπωρία, είναι έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά στην τηλεοπτική της ρουτίνα.

Και όπως όλα δείχνουν, το… μάτι της μπορεί να ταλαιπωρήθηκε, αλλά το χαμόγελό της παραμένει ίδιο!