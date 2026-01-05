Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

05.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Ιανουαρίου
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά και Οσίας Συγκλητικής.

Μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 5 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Θεόπεμπτος, Θεωνάς και Θεώνη.

Ο Θεόπεμπτος ήταν επίσκοπος επί Διοκλητιανού (284-305). Συνελήφθη για την εκκλησιαστική δράση του και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, από τα οποία εξήλθε σώος με τη χάρη του Θεού. Στη συνέχεια του έδωσαν ισχυρό δηλητήριο, το οποίο όμως δεν του προξένησε καμία βλάβη. Αντίθετα, είχε ως αποτέλεσμα τη μεταστροφή στη χριστιανική πίστη του μάγου Θεωνά, ο οποίος κατασκεύασε το δηλητήριο. Τελικά, οι βασανιστές αποκεφάλισαν τον Θεόπεμπτο κι έθαψαν ζωντανό το Θεωνά.  

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Θεωνάς
  • Θεώνη
  • Θεόπεμπτος
  • Θεόπεμπτη
  • Συγκλητική

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:19. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 39 λεπτά.

Σελήνη 5.7 ημερών

