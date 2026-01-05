Θοδωρής Κυριακού - ΑΝΤ1: Το «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη

«Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του» - Η ανακοίνωση του καναλιού

Ακούστε το άρθρο

Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη το απόγευμα της Κυριακής ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» καλλιτεχνών και συνεργατών στον δημοσιογράφο

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ANTENNA, Θοδωρής Κυριακού τον αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή του στα media, τονίζοντας πως η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του.

Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του».

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης τον περασμένο Ιούλιο ολοκλήρωσε την πορεία του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη με το «Καλημέρα Ελλάδα». Ο παρουσιαστής συμμετείχε σε δελτία του σταθμού έχοντας τον ρόλο του σχολιαστή.

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον θάνατό του – «Η παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα ζωντανή»

Ο ΑΝΤ1 εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος χάραξε τη δική του, πολύ σημαντική πορεία, στην τηλεόραση. 
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής για 34 χρόνια έλεγε «Καλημέρα Ελλάδα» στο τηλεοπτικό κοινό.

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά το αγαπημένο και ιστορικό της μέλος, Γιώργο Παπαδάκη. Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του ΑΝΤ1, ο οποίος έβαλε την προσωπική του σφραγίδα, ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος, όχι μόνο στον σταθμό και στο σύνολο της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Υπηρέτησε την ενημέρωση με συνέπεια, ακεραιότητα και αυθεντικότητα.

Για όλους εμάς στον ΑΝΤ1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Για 37 ολόκληρα χρόνια, σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική τηλεόραση «συνομιλεί» με τους πολίτες. Η δημοσιογραφική φωνή και το ήθος του έγιναν σημείο αναφοράς για γενιές τηλεθεατών, αλλά και όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή στην ελληνική τηλεόραση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1991, χάρη της γόνιμης συνεργασίας του με τον αείμνηστο Μίνωα Κυριακού, δημιουργήθηκε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, η οποία οδήγησε στη γέννηση της ιστορικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, πέρα από σταθμός στην ενημέρωση, υπήρξε και φυτώριο δημοσιογράφων και στελεχών, που διέπρεψαν αργότερα στην επαγγελματική τους πορεία. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την εκπομπή, στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρέμεινε ενεργός, προσφέροντας τη γνώση και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος και συνομιλητής με ευθύ λόγο, υψηλό δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην οικογένεια του ΑΝΤ1, όσο και στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, και όλοι οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν άνθρωπο που ταύτισε τη διαδρομή του με τη διαδρομή του σταθμού και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δημοσιογραφία. Η σκέψη όλων μας αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκεται στην οικογένεια και τους οικείους του, στους οποίους εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια.

Η παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα ζωντανή».
 

