Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» καλλιτεχνών και συνεργατών στον δημοσιογράφο

Η είδηση ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια στη ζωή, έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο της τηλεόρασης και έχει βυθίσει στη θλίψη τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ο έγκριτος δημοσιογράφος υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στο Κολωνάκι και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου, στο οποίο και μεταφέρθηκε -χωρίς τις αισθήσεις του- σε σύντομο χρονικό διάστημα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Παπαδάκης να «φύγει» από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη σύζυγό του, Τίνα Παπαδέλη / Φωτογραφία: NDP

Ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, αποχαιρέτισε με ανακοίνωσή του τον άνθρωπο που επί 34 χρόνια έλεγε την πρώτη «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό του καναλιού.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του: «Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δημοσιογραφία. Υπηρέτησε τη δουλειά του με καθαρό λόγο, ευθύνη και σεβασμό προς τον τηλεθεατή, παραμένοντας σταθερός στις αρχές του σε όλη τη διαδρομή του. Πάνω απ’ όλα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης, με ανθρωπιά και ευγένεια. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του».

Με τη σειρά τους, άνθρωποι του δημοσιογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου είπαν «αντίο» στον σπουδαίο δημοσιογράφο, δημοσιεύοντας τα δικά τους μηνύματα για τον θάνατό του.

«Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση,με μεγάλη στενοχώρια.Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες,μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας,αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!»

«Γεια σου Γιώργο… Σ´ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα…και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…»

«Σοκαρισμένη. Έφυγες Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου».

Φωτογραφία: Instagram.com

«Έδωσες τα φώτα σου με αγάπη σε εκατοντάδες δημοσιογράφους. Σε ευχαριστώ που ήμουν ένας από αυτούς! Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε».

Φωτογραφία: Instagram.com

«Γιώργο μου, o θάνατός σου μας σόκαρε όλους. Ήταν τόσο ξαφνικός και τόσο άδικος, που ακόμη και σήμερα η σκέψη δυσκολεύεται να τον αποδεχτεί. Το σοκ μπλέκεται με μια βαθιά, σιωπηλή θλίψη και μια ερώτηση επιστρέφει επίμονα στο μυαλό μου: πρόλαβες να ζήσεις;»

Ο Γιώργος Παπαδάκης, με τον Νίκο Ευαγγελάτο και την Τατιάνα Στεφανίδου / Φωτογραφία: NDP

«Καλό ταξίδι Γιώργο».

Φωτογραφία: Instagram.com

«Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιώργο».

Φωτογραφία: Instagram.com

«Νωρίς την έκανες ρε Γιώργο. Και είχες αφήσει και δουλειές στη μέση. Όρθιος, όμως, όπως πάντα...»

Φωτογραφία: Instagram.com

«Παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους δημοσιογράφους και ένας σπάνιος άνθρωπος. Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Φωτογραφία: Instagram.com

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Φωτογραφία: Instagram.com

«Καλό ταξίδι στο φως... Σήμερα η καρδιά της ελληνικής δημοσιογραφίας σταμάτησε να χτυπά, αλλά η φωνή σου θα συνεχίσει να αντηχεί στις ζωές όλων μας. Το έργο σου, η ακεραιότητά σου και η προσφορά σου στην ενημέρωση θα μείνουν ανεξίτηλα...»

Φωτογραφία: Instagram.com

«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό. Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο παράδειγμα... Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας... Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, δε θα ξεχαστείς ποτέ».

Φωτογραφία: Instagram.com

«Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν. Απλώς αλλάζουν θέση μέσα μας. Εννέα χρόνια δίπλα σου έμαθα πως η μέρα δεν αρχίζει με φως, αλλά με ευθύνη. Έμαθα ότι το «καλημέρα» δεν είναι λέξη·είναι στάση ζωής. Να στέκεσαι όρθιος ακόμη κι όταν η μέρα σε λυγίζει. Να λες την αλήθεια με θάρρος αγνοώντας την επίγνωση ότι αυτή βαραίνει. Τώρα η φωνή σωπαίνει, μα ο απόηχος μένει... Σε ευχαριστώ για το μαζί. Για το πριν. Για το πολύ και το λίγο. Γι' αυτά που μοιραστήκαμε και για όσα με αξιοπρέπεια σιωπήσαμε. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου».

«Σε ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι...»

Φωτογραφία: Instagram.com

«Πριν από 25 χρόνια έξω από το σπίτι του Γιώργου Παπαδάκη! Ηταν η εποχή που έκανα το Μπαμ στον Αντέννα! Εδω είναι η στιγμή της αποκάλυψης της φάρσας που του είχαμε στήσει! Ο Γιώργος μετά το σουρεαλιστικό σκηνικό που εξελισσόταν στην αυλή του σπιτιού του, μόλις με βλέπει, μένει με ανοιχτό το στόμα και αντί να νευριάσει βάζει τα γέλια και μ αγκαλιάζει!! Στη συνέχεια, μας καλεί όλους μέσα στο σπίτι του (και είμασταν αρκετοί )για να μας κάνει το τραπέζι! Ετσι θα τον θυμάμαι!! Με αυτό το τρανταχτό γέλιο, με τη γενναιοδωρία και τη ζεστή φιλοξενία του!! Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο... υπήρξες ΕΝΑΣ κ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ- θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας...»

«Ο Γιώργος. Έβαλε μπροστά τη βέσπα, πάτησε γκάζι και πήρε τη στροφή, με φόντο τα αμπέλια. Στο πάρκινγκ είχε μαζευτεί κόσμος που κρατούσε κάμερες, μικρόφωνα και μαντίλια. Αυλαία...»

Φωτογραφία: Instagram.com

«Καλό ταξίδι».

«Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη ! Ήσουν πάντα αυθεντικός σε κάθε στάδιο της μεγάλης διαδρομής σου, ακούραστος και μάχιμος, υποστηρικτικός με τους νέους και ένας μεγάλος δάσκαλος της δημοσιογραφίας. Ήταν τιμή μου που σε γνώρισα στην μεγάλη οικογένεια του ΑΝΤ1 και συμπορευτήκαμε για 12 χρόνια στην πρωινή ζώνη. Καλό παράδεισο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια σου που τόσο λάτρευες».

«Εγώ πάντα θα σε θυμάμαι έτσι τεράστιε Γιώργο Παπαδάκη. Καλό ταξίδι!»

«Γιώργο με φιλοξένησες πολλές φορές στην εκπομπή σου, πάντα με σεβασμό, αλήθεια και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Δεν ήταν απλώς τηλεοπτικός χρόνος — ήταν ουσιαστική συζήτηση, πραγματική ανθρώπινη επαφή. Τέτοιες συναντήσεις μένουν κι όποιος τις έχει ζήσει, δεν τις ξεχνάει ποτέ. Καλό ταξίδι».