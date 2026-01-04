Πώς αποχαιρέτισε το Star τον Γιώργο Παπαδάκη

Tο Star αποχαιρέτισε τον Γιώργο Παπαδάκη με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Όπως επισήμανε ο δημοσιογράφος του Star, με τον θάνατο του Γ. Παπαδάκη σήμερα σε ηλικία 74 ετών, είναι φτωχότερη ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε σήμερα σε ηλικία 74 ετών

«Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά. Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου την εκτίμησή μου το σεβασμό μου Καλημέρα Ελλάδα!». Με δάκρυα στα μάτια, ο Γιώργος Παπαδάκης, είχε αποχαιρετήσει πέρσι το τηλεοπτικό κοινό, που τόσο τον λάτρεψε.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Γ. Παπαδάκη πριν λίγες ημέρες στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Ήταν ο παρουσιαστής επί 34 ολόκληρα χρόνια της μακροβιότερης εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο δημοσιογράφος πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη

Παρεμβατικός και με άποψη για όλα τα θέματα της ελληνικής επικαιρότηταw. ύχραιμος ακόμα και σε απρόβλεπτες καταστάσεις στον τηλεπτικό αέρα.

Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη...