Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο ο Γιώργος Παπαδάκης

Μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης.  

O γνωστός τηλεπαρουσιαστής μέχρι πριν λίγους μήνες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, από το Κολωνάκι.  

Γιώργος Παπαδάκης: «Βλέπω το Καλημέρα Ελλάδα! Ουδείς αναντικατάστατος»

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ)  δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πιθανότερη αιτία θανάτου θεωρείται η ανακοπή της καρδιακής λειτουργίας.     

Κατέρρευσε ο Γιώργος Παπαδάκης στην τελευταία εκπομπή του Καλημέρα Ελλάδα 

Ο θάνατός του σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο και καθιστά την ελληνική τηλεόραση φτωχότερη, ως ιθύνων νους και παρουσιοστής της  μακροβιότερης εκπομπής της.    

Η αποκάλυψη του Γιώργου Παπαδάκη για την υγεία του!

Ο Γιώργος Παπαδάκης εξακολουθούσε να συνεργάζεται με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και μετά την αποχώρησή του από το «τιμόνι» της εκπομπής του. Η τελευταία του εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 έγινε πριν λίγες ημέρες, όταν σχολίασε τις εξελίξεις με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.               

