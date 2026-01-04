Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο ο Γιώργος Παπαδάκης

Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης.
O γνωστός τηλεπαρουσιαστής μέχρι πριν λίγους μήνες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, από το Κολωνάκι.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες πιθανότερη αιτία θανάτου θεωρείται η ανακοπή της καρδιακής λειτουργίας.
Ο θάνατός του σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο και καθιστά την ελληνική τηλεόραση φτωχότερη, ως ιθύνων νους και παρουσιοστής της μακροβιότερης εκπομπής της.
Ο Γιώργος Παπαδάκης εξακολουθούσε να συνεργάζεται με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και μετά την αποχώρησή του από το «τιμόνι» της εκπομπής του. Η τελευταία του εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 έγινε πριν λίγες ημέρες, όταν σχολίασε τις εξελίξεις με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.