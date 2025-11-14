Γιώργος Παπαδάκης: «Βλέπω το Καλημέρα Ελλάδα! Ουδείς αναντικατάστατος»

«Μου λείπει η δουλειά», δήλωσε ο δημοσιογράφος

14.11.25 , 10:08 Γιώργος Παπαδάκης: «Βλέπω το Καλημέρα Ελλάδα! Ουδείς αναντικατάστατος»
O Γιώργος Παπαδάκης αποκαλύπτει γιατί συνεχίζει να βλέπει το Καλημέρα Ελλάδα

Το απόγευμα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, ο γνωστός παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης βρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Σωματείο Ελίζα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης.

Ο ίδιος είχε τον ρόλο του συντονιστή σε αυτή τη σημαντική συζήτηση, ενώ αμέσως μετά μίλησε στις κάμερες, αποκαλύπτοντας σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με τη νέα του πραγματικότητα μακριά από την καθημερινή παρουσίαση.

Γιώργος Παπαδάκης: Με την οικογένειά του σε γλέντι στη Νάξο - Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Παπαδάκης παραδέχθηκε πως μετά από 34 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην τηλεόραση του λείπει η καθημερινή δουλειά.

 

«Μου λείπει η δουλειά μετά από 34 χρόνια συνεχόμενα. Τώρα δουλεύω λιγότερες ώρες αλλά δεν μπορώ να κάθομαι. Πλέον σηκώνομαι μεσημέρι, ενώ 34 χρόνια ξυπνούσα στις 2 το πρωί χωρίς καν να χρειάζομαι ξυπνητήρι. Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις πρωινές εκπομπές, αλλά είναι λίγες αυτές που μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον», ανέφερε ο παρουσιαστής στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος  Παπαδάκης μίλησε για το τηλεοπτικό του «παιδί», την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», που συνεχίζει να προβάλλεται στον ΑΝΤ1 χωρίς εκείνον στην παρουσίαση.

Παναγιώτης Στάθης – Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα για το «Καλημέρα Ελλάδα»

«Βλέπω την εκπομπή, είναι ένα από τα παιδιά μου. Όπως αποδεικνύεται και στην δική μου περίπτωση, ουδείς είναι αναντικατάστατος. Θα κάνω κάποιες συνεντεύξεις, αλλά δε θα έχουν τη μορφή εκπομπής. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου ο ΑΝΤ1 και νιώθω μέτοχος σε όσα γίνονται», τόνισε.

Τα σχόλια για τα τηλεοπτικά γεγονότα


Η συζήτηση πέρασε και στις πρόσφατες τηλεοπτικές αλλαγές, με τον παρουσιαστή να αναφέρεται και στο κλείσιμο εκπομπών όπως αυτή της Τατιάνας Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, σχολίασε: «Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κόβεται μια εκπομπή όπως έγινε με την Τατιάνα. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Τους επιπλήττω που δεν το κατανοούν».

Ο Γιώργος Παπαδάκης για την τηλεόραση και την απουσία του από το Καλημέρα Ελλάδα

Με αυτό τον τρόπο, ο δημοσιογράφος εκφράζει την άποψη πως η τηλεόραση, ως μέσο, οφείλει να σέβεται τις δουλειές και τις προσπάθειες των παρουσιαστών, δίνοντας χώρο για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, λοιπόν, μέσα από τις δηλώσεις του δείχνει πως παρά τις αλλαγές και την προσωρινή απόσυρσή του από την ενεργό παρουσίαση, παραμένει συνδεδεμένος με τα τηλεοπτικά δρώμενα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

