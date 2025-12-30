Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού στα Άνω Πορόια, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα του 45χρονου μέσα στην τσέπη ενός σακακιού του. Σε αυτό το σημείο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του και δίπλα σε κάθε όνομα τη λέξη «σ’ αγαπώ».

Το σημείωμα δεν έχει ημερομηνία και η αστυνομία εκτιμά ότι το άφησε εκεί ο 45χρονος για να το βρει η σύζυγός του.

Σέρρες: Τι έδειξε το smart watch του

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει τις έρευνες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή και ευρήματα που προέκυψαν από το cloud του έξυπνου ρολογιού που είχε ο 45χρονος πυροσβέστης.

Σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει το smart watch, ο άνδρας τις τελευταίες ημέρες πριν την εξαφάνισή του δεν κοιμόταν πολύ το βράδυ, το πολύ δύο με τρεις ώρες. Μάλιστα το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά.

Επιπλέον, πέρα από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ως περιπατητής στο όρος Μπέλλες, μέσω του cloud, εντοπίστηκε μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως. Η διαδρομή αυτή έχει μπει στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών και των ομάδων που αναζητούν τον 45χρονο.

Οι αστυνομικοί που αναζητούν τον 45χρονο, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του κι έχουν μιλήσει με μέλη της οικογένειάς του και με συναδέλφους του στην Πυροσβεστική.

Ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου από το σπίτι του στα Άνω Πορόια με το αυτοκίνητο της μητέρας του, χωρίς να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε την επόμενη μέρα από τη σύζυγό του. Σύμφωνα με το Silver Alert φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.