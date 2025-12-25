Σέρρες: Αγωνία δίχως τέλος για τον 45χρονο - «Δεν έχουμε κανένα σημάδι»

Θρίλερ με την εξαφάνιση Διοικητή Πυροσβεστικής στις Σέρρες - Άφησε το κινητό του στο σπίτι / MEGA

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη Σέρρες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων, μετά την ξαφνική εξαφάνισή του, που έχει σημάνει συναγερμό στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του.

Ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης, σύμφωνα με τις αρχές, άφησε το σπίτι του στα Άνω Πορόια Σερρών το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ούτε προσήλθε στην υπηρεσία του για πάνω από 24 ώρες.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύσβατων και ορεινών σημείων. Η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι υπεύθυνοι προσπαθούν να εντοπίσουν τον ίδιο και το όχημά του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο 45χρονος εθεάθη τελευταία φορά με το τζιπ του στα Κάτω Πορόια, ενώ το κινητό του τηλέφωνο είχε μείνει στο σπίτι, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό του μέσω επικοινωνίας ή σήματος.

Όπως αναφέρουν συγγενείς του, πριν απομακρυνθεί δεν είχε δείξει σημάδια ότι κάτι τον απασχολούσε, ούτε είχε αναφέρει κάποιο λόγο που θα τον έφερνε μακριά από την οικογένεια ή την υπηρεσία του.

«Από χθες (σ.σ. 23.12.2025) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου.

«Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί Silver Alert, προκειμένου να ειδοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και να συμβάλουν στην ανεύρεσή του. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, ελπίζοντας να υπάρξει κάποιο νέο στοιχείο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό του διοικητή.