Σέρρες: Βρέθηκε αυτοκίνητο που μοιάζει με του διοικητή της πυροσβεστικής

Σε μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκε αυτοκίνητο που πιθανόν να ανήκει στον 45χρονο αγνοούμενο, κατά τη διάρκεια έρευνας στο όρος Μπέλλες.

Το όχημα εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στη θέση φυλάκιο Παπαδοπούλα, από ομάδες κυνηγών που κινούνταν στην περιοχή και διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ήταν ακινητοποιημένο μέσα στο χιόνι.

ΕΡΤ Σερρών

Το αυτοκίνητο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και χρώμα με αυτό που οδηγούσε ο διοικητής, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι πράγματι είναι δικό του, καθώς η εξέταση και ταυτοποίηση των στοιχείων του οχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Νωρίτερα, στην ευρύτερη περιοχή είχαν εντοπιστεί εξαρτήματα αυτοκινήτου που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ταίριαζαν στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου, γεγονός που είχε ενισχύσει τις σχετικές υποψίες των αρχών.

Από την πρώτη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη του Κωνσταντίνου Γκίνη, στις 23 Δεκεμβρίου, κινήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή κλιμακίων της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένων σκύλων, πυροσβεστών, αστυνομικών δυνάμεων και εθελοντών, με στόχο να εντοπιστεί ο αγνοούμενος σε δύσβατο και ορεινό έδαφος με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Παρότι οι αναζητήσεις συνεχίζονται, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σαφής ένδειξη για το πού μπορεί να βρίσκεται ο ίδιος ή αν έχει τραυματιστεί, με τους διασώστες να συνεχίζουν με επιμέλεια την επιχείρηση, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την τύχη του.

Η υπόθεση εξακολουθεί να εξελίσσεται, με τις αρχές να αξιολογούν και να επεξεργάζονται τα νέα ευρήματα προς τον εντοπισμό του αγνοούμενου διοικητή.