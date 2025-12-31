Άση Μπήλιου: Αποχαιρετώντας το 2025 – Τι δείχνουν τα άστρα για σήμερα;

Καλή χρονιά! Και να που φτάσαμε στο τέλος κι αυτής της χρονιάς που άλλους ζόρισε με ποικίλους τρόπους, για άλλους ήταν αδιάφορη και ίσως σε κάποιους λίγους έφερε και ευκαιρίες στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Εύχομαι η καινούρια να φέρει περισσότερη γαλήνη στις ψυχές μας και να μας κάνει πιο αισιόδοξους. Η τελευταία μέρα του 2025 βρίσκει τη Σελήνη στον Ταύρο μέχρι το μεσημέρι να σχηματίζει θετικές όψεις, δίνοντας κι αυτή την ιδιαίτερα δραστήρια και αποφασιστική νότα προκειμένου να τελειώνουμε νωρίς με τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες μας για να γιορτάσουμε την έλευση του 2026.

Βέβαια κάποια απρόοπτα δεν θα τα αποφύγουμε με τη σύνοδο Σελήνης-Ουρανού, αλλά όσο πιο ευέλικτοι είμαστε τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Από το μεσημέρι κι έπειτα η Σελήνη στους Διδύμους θα ευνοήσει την επικοινωνία, τις επαφές μας με τους άλλους, ενώ θα θέλουμε να συναντήσουμε αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και να κάνουμε κάποιες βόλτες ή και ένα ταξιδάκι για να αλλάξουμε παραστάσεις.

