31.12.25 , 12:27 Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό, Τραμ, λεωφορεία
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς Θα Λειτουργήσουν Τα Μέσα
Παραμονή Πρωτοχρονιάς και όπως κάθε χρόνο σήμερα μεταβάλλονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Καιρός Πρωτοχρονιά: Αλλαγή του χρόνου με πολικό κρύο και χιόνια

Οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Εορταστικό ωράριο 31/12: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Γραμμές  2  &  3  Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
  • από Αγία Τριάδα στις 21:58.

Τραμ Γραμμή 6:

  • από Πικροδάφνη στις 22:00
  • από Σύνταγμα στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

  • Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.
