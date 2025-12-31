Εορταστικό ωράριο 31/12: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ποιες μέρες θα είναι κλειστά

Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου και σε ισχύ θα είναι και σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο για να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές για τις αγορές της τελευταίας στιγμής. 

Συγκεκριμένα σήμερα 31 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 18:00.

Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα - Το ωράριο

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου και θα ανοίξουν και πάλι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά λόγω απογραφής

Εορταστικό ωράριο από σήμερα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Ειδικότερα:

  • Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00
  • ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00
  • Μy Market: 08:00 – 20:00
  • Γαλαξίας: 08:00 – 20:00
  • LIDL: 07:45 – 20:00
  • Μασούτης: 08:00 – 20:00
  • Κρητικός: 08:00 – 20:00

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής του, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Διαβάστε περισσότερα:
