Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα - Το ωράριο

Ανοικτά παραμένουν σήμερα, τελευταία Κυριακή του χρόνου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, δίνοντας στους καταναλωτές μία ακόμη ευκαιρία για αγορές πριν την εκπνοή του 2025. Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία για σήμερα Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

*Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Απομένουν πλέον λίγες μόνο ημέρες ώστε να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν οι προβλέψεις για την εφετινή εορταστική αγορά.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης σε δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, κάνοντας μία εκτίμηση για τον «χριστουγεννιάτικο τζίρο» του 2025 ανά κλάδο στην Ελλάδα, αναλυτικά, σημείωσε τα εξής:

Ο όρος «χριστουγεννιάτικη αγορά» μπορεί να σημαίνει, είτε το σύνολο των πωλήσεων στη λιανική κατά την εορταστική περίοδο, είτε ειδικά έσοδα από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και τις τουριστικές ροές. Τα διαθέσιμα στοιχεία των πωλήσεων στις γιορτές είναι εκτιμήσεις και συνήθως αφορούν στα στατιστικά στοιχεία όλου του μήνα για τον Δεκέμβριο. Οι προβλέψεις για το 2025 δείχνουν μια σταθεροποίηση της καταναλωτικής δαπάνης με μια αναμενόμενη αύξηση από 2,5-5% που βασίζεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις της χρονιάς.

Ο Δεκέμβριος αντιστοιχεί σε περίπου 6% του ετήσιου τζίρου του λιανικού εμπορίου. Ο «μέσος» μήνας είναι 8,3% (1/12), άρα ο Δεκέμβριος δεν είναι ο μεγαλύτερος μήνας σε απόλυτο ποσοστό, αλλά είναι ο ισχυρότερος μήνας σε κατηγορίες όπως, τρόφιμα, δώρα, ένδυση, παιχνίδια και ηλεκτρονικά. Στα καύσιμα, η κατανάλωση κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μέσα στο έτος. Επίσης ο Δεκέμβριος παρουσιάζει υψηλή ένταση συναλλαγών και ρευστότητας, αλλά όχι απαραίτητα τη μέγιστη μηνιαία αξία του έτους, που κατέχουν οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες με ποσοστό άνω του 9% και περίπου 6,5 δις ευρώ έκαστος.

Συγκεκριμένα ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Δεκέμβριο του 2024 κυμάνθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ και όπως πάντα αφορά στην εγχώρια κατανάλωση στα τρόφιμα, καύσιμα, αυτοκίνητα, ένδυση, ηλεκτρικά κ.λπ. Το χονδρικό εμπόριο κυμάνθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στα 13 δις ευρώ και εκτός από τη διανομή των προϊόντων, βιομηχανικών αγαθών και πρώτων υλών συμπεριλαμβάνει και τις εξαγωγές αξίας 4,1 δις ευρώ. Τα τρόφιμα και ποτά απορροφούν πάνω από 1/3 της εορταστικής δαπάνης για τραπέζια και δώρα. Τα δώρα υψηλής αξίας όπως τα κοσμήματα ενισχύουν τον μέσο όρο των αγορών, ενώ ένδυση και υπόδηση παραμένουν βασική προτίμηση με πιο στοχευμένες αγορές.

Οι ΜμΕ συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του τζίρου στους κλάδους δώρου, καλλυντικών και βιβλίου. Οι 6 στους 10 των Ελλήνων καταναλωτών σκοπεύουν και φέτος να ξοδέψουν περίπου τα ίδια με πέρυσι, ενώ 13% σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερο στην εορταστική περίοδο του 2025. Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα σίγουρα επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο των αγορών ενόψει Χριστουγέννων. Οι προβλέψεις διεθνώς δείχνουν μέτρια αύξηση εορταστικών πωλήσεων 3,7%-4,2% για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τον περυσινό Δεκέμβριο ήταν 4,3 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων σημειώνοντας αύξηση 5,5-5,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023. Για τις επιχειρήσεις χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο τζίρος τον Δεκέμβριο 2024 ήταν περίπου 1,39 δις ευρώ. Ο τζίρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου τον Δεκέμβριο 2024 ανερχόταν σε περίπου 1,42 δις ευρώ, ενώ χωρίς οχήματα-τρόφιμα-καύσιμα, ήταν περίπου 0,65 δις ευρώ.

Μια εκτίμηση του «χριστουγεννιάτικου τζίρου» για το 2025 ανά κλάδο στην Ελλάδα δείχνει πως θα κυμανθεί κοντά στα 4,5 δις ευρώ. Μια «προσεγγιστική» ανάλυση σε 10 κλάδους δείχνει πως και φέτος με μερίδιο 34% στα τρόφιμα και ποτά θα δαπανηθούν τα περισσοτέρα με περίπου 1,53 δις ευρώ. Στην ένδυση με μερίδιο 14% περίπου 620 εκατ. ευρώ και στην υπόδηση με 7% περίπου 310 εκατ. ευρώ Στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη με μερίδιο 15% περίπου 670 εκατ. ευρώ. Στα παιχνίδια με μερίδιο 6% περίπου 270 εκατ. ευρώ. Στα καλλυντικά με μερίδιο 5% περίπου 230 εκατ. ευρώ. Στον οικιακό εξοπλισμό με μερίδιο 6% περίπου 270 εκατ. ευρώ. Στα βιβλία και πολιτιστικά είδη με μερίδιο 3% περίπου 140 εκατ. ευρώ. Σε κοσμήματα και ρολόγια με μερίδιο 4% περίπου 180 εκατ. ευρώ. Τέλος για τα υπόλοιπα, εποχικά δώρα και είδη διακόσμησης με μερίδιο 6% περίπου 260 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του μιλώντας με δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Νίκος Κογιουμτσής περιέγραψε μια, σχετικά, υποτονική εικόνα της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο, αποδίδοντάς τη κυρίως στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Όπως εξήγησε, αν και το δώρο Χριστουγέννων στους ιδιωτικούς υπαλλήλους έδωσε μια μικρή ώθηση, τα φετινά δώρα είναι χαμηλότερης αξίας, με μεγαλύτρες προσδοκίες για την εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων κατευθύνεται σε πάγιες υποχρεώσεις και όχι στην κατανάλωση, ενώ προέτρεψε σε στήριξη των συνοικιακών καταστημάτων, τα οποία χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας και της απασχόλησης.

Έρχονται οι εκπτώσεις

Καθώς οι γιορτές ολοκληρώνονται, ήδη, το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται στην επόμενη ευκαιρία για αυξημένες πωλήσεις.

Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και να διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, προσφέροντας ευκαιρίες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και άλλα είδη.

Όπως σημειώνεται από τους εμπορικούς συλλόγους, η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, ωστόσο όσοι λάβουν μέρος οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή της αρχικής και της μειωμένης τιμής, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν το πραγματικό όφελος.

Έτσι, με τα καταστήματα ανοικτά την τελευταία Κυριακή του χρόνου, την αγορά να αποτιμά τον εορταστικό της απολογισμό και τις εκπτώσεις προ των πυλών, το εμπόριο περνά από τη γιορτινή κορύφωση στη χειμερινή «μάχη» των τιμών, ελπίζοντας σε νέα τόνωση της κατανάλωσης το πρώτο δίμηνο του νέου έτους.