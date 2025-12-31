Ο «χάρτης» με τα μπλόκα των αγροτών – Πού γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

Μπλόκα: Πού γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για τα μπλόκα των αγροτών και πού δημιουργείται πρόβλημα. Παράλληλα ενημερώνει για τους λόγους των εκτροπών κυκλοφορίας που κάνει η Τροχαία, ενώ προτείνει εναλλακτικές διαδρομές με χάρτες, που μπορούν να ακολουθούν οι πολίτες οι οποίοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας - Θεσσαλονίκης, προς Αθήνα.

Παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η εικόνα της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, με το μπλόκο των αγροτών στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, όπου γινόταν εκτροπή των οχημάτων από το Μαρτίνο, κατά την επιστροφή από την έξοδο των Χριστουγέννων, με αφορμή τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει μετά τις διαμαρτυρίες, καταγγελίες και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες η Τροχαία είναι αυτή που κλείνει το δρόμο και όχι τα τρακτέρ. Σχετικά με αυτά, η ΕΛΑΣ διευκρινίζει τα εξής:

«Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης: «Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Μπλόκα αγροτών: Οι εναλλακτικές διαδρομές

Σε ό,τι αφορά στο μπλόκο του Κάστρου, η Αστυνομία αναφέρει ότι, πέραν της ρύθμισης στο Μαρτίνο, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου.

Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Για τις συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές η ΕΛΑΣ δίνει στη δημοσιότητα και σχετικούς χάρτες.

O χάρτης με το μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας

Εναλλακτική διαδρομή 1

Εναλλακτική διαδρομή 2

Σημειώνει επίσης ότι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon.

Μπλόκα: Προσοχή λόγω επιδείνωσης του καιρού

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η ΕΛΑΣ συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση του Αρχηγείου.

Αγρότες: Περιθώριο για έναρξη διαλόγου μετά τα Φώτα δίνει η κυβέρνηση

Περιθώριο μέχρι την επόμενη εβδομάδα και το πέρας της εορταστικής περιόδου για την αποκλιμάκωση των μπλόκων δίνει η κυβέρνηση διαφορετικά, όπως διαρρέει, θα προχωρήσει στο plan b για την αντιμετώπιση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αισιοδοξούν πως δε θα χρειαστεί να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και θα επικρατήσει η λογική του διαλόγου.

Η πόρτα παραμένει ανοιχτή, το ίδιο και η διάθεση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Ωστόσο, αν οι αγρότες δεν ανταποκριθούν και μέχρι τα Φώτα δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, τότε η κυβέρνηση θα βάλει σε εφαρμογή το Plan B, που προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για όσους προχωρούν σε αποκλεισμούς εθνικών οδών.

