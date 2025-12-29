Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες

Eπίθεση στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 19:29 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
29.12.25 , 19:20 Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες
29.12.25 , 18:41 «Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion
29.12.25 , 18:28 Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
29.12.25 , 18:20 Αποκτά σάρκα και οστά ο φορέας «δεύτερης ευκαιρίας» για τους δανειολήπτες
29.12.25 , 18:12 Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στο σπίτι του Πούτιν!
29.12.25 , 17:47 Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Στις 4/1 η αποκαλύψη των 28 καλλιτεχνών
29.12.25 , 17:40 Προφυλακίστηκε το «δεξί χέρι» του Έντικ στην Ελλάδα
29.12.25 , 17:02 Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
29.12.25 , 16:07 Νέο look για την Άντζυ Σαμίου
29.12.25 , 15:00 Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά
29.12.25 , 14:37 Σύλβα Ακρίτα: Ράκος η Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της
29.12.25 , 14:25 Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
29.12.25 , 13:58 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έτοιμος να πάει στα μπλόκα για διάλογο με τους αγρότες, αρκεί να υπάρχει η διάθεση και από εκείνους, όπως είπε, εμφανίστηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων.  

Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση αυτού του διαλόγου. Δεν μπορώ πραγματικά να κατανοήσω πώς, με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστούν ως μία ευκαιρία να λύσουμε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα» ανέφερε ο κ. Τσιάρας στον Σκάι.  

Κώστας Τσιάρας: Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών  

Eπίθεση στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης   

Την ίδια ώρα «πυρά» στην Κυβέρνηση για το αγροτικό συνεχίζουν να εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.   

«Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα δισταγμό να κάνει το μαύρο-άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν "βαμπίρ" έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους "ημετέρους" και εγκαλεί την αντιπολίτευση, που της έλεγε 5 χρόνια να κάνει ελέγχους» υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο MEGA. 

Μπλόκα και ρυθμίσεις της Τροχαίας «γονάτισαν» τους εκδρομείς     

«Η στοχοποίηση αγροτών, συνδικαλιστών και όσων μάχονται για το δίκιο τους και ο κοινωνικός αυτοματισμός, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν» αναφέρει ο  ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει:  «Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους, με τις προσπάθειες επιστράτευσης διαφόρων “προθύμων διασπαστών” του ενιαίου αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους».

Κριτική και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος δήλωσε: «Ενώ οι αγρότες στα μπλόκα κρατούν ανοικτούς τους δρόμους για τις μετακινήσεις των εορτών, η Κυβέρνηση κρατά κλειστό τον δρόμο του διαλόγου». 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top