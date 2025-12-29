Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες

Έτοιμος να πάει στα μπλόκα για διάλογο με τους αγρότες, αρκεί να υπάρχει η διάθεση και από εκείνους, όπως είπε, εμφανίστηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση αυτού του διαλόγου. Δεν μπορώ πραγματικά να κατανοήσω πώς, με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστούν ως μία ευκαιρία να λύσουμε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα» ανέφερε ο κ. Τσιάρας στον Σκάι.

Eπίθεση στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Την ίδια ώρα «πυρά» στην Κυβέρνηση για το αγροτικό συνεχίζουν να εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα δισταγμό να κάνει το μαύρο-άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν "βαμπίρ" έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους "ημετέρους" και εγκαλεί την αντιπολίτευση, που της έλεγε 5 χρόνια να κάνει ελέγχους» υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο MEGA.

Μπλόκα και ρυθμίσεις της Τροχαίας «γονάτισαν» τους εκδρομείς

«Η στοχοποίηση αγροτών, συνδικαλιστών και όσων μάχονται για το δίκιο τους και ο κοινωνικός αυτοματισμός, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει: «Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους, με τις προσπάθειες επιστράτευσης διαφόρων “προθύμων διασπαστών” του ενιαίου αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους».

Κριτική και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό, ο οποίος δήλωσε: «Ενώ οι αγρότες στα μπλόκα κρατούν ανοικτούς τους δρόμους για τις μετακινήσεις των εορτών, η Κυβέρνηση κρατά κλειστό τον δρόμο του διαλόγου».