Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Τον επ’ αόριστον αποκλεισμό της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων αποφάσισαν οι αγρότες της δυτικής Ελλάδος, κλιμακώνοντας έτσι τις κινητοποιήσεις τους.

Τις προηγούμενες ημέρες ο δρόμος ήταν ανοιχτός, ωστόσο, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν την κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας μια από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της χώρας. Αύριο οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.

Από την άλλη ανοιχτά θα μείνουν τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα ως την Παρασκευή (02.01.2026) προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αγρότες: Κλείνει το τελωνείο των Ευζώνων

Σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00 θα μείνει κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα. Θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύθηκε σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις 14:00 το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, στις 11:00 το πρωί η διέλευση ήταν ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19:00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Αγρότες: Τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας

Οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, για σήμερα το απόγευμα έχουν προγραμματίσει τρίωρο αποκλεισμό όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Αγρότες: Συνέλευση των αγροτών στην Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Αγρότες: Η κατάσταση σε Μπράλο και Κάστρο Βοιωτίας

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 14:00 έως τις 16:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και στον Έβρο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο.

Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί -των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα- φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.