Αγρότες: Κλείνουν σήμερα στις 16:00 και τις παρακαμπτήριους

Πρωτοφανή ταλαιπωρία περίμενε τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επέστρεψαν την Κυριακή το βράδυ στην Αθήνα, καθώς παρέμειναν για αρκετές ώρες εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους έως και δέκα ώρες λόγω των μπλόκων των αγροτών και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Μπλόκα και ρυθμίσεις της Τροχαίας «γονάτισαν» τους εκδρομείς

Οι αγρότες από σήμερα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και τα μπλόκα αναμένεται να πολλαπλασιαστούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου. 

Εντός των επόμενων ωρών οι αγρότες αναμένεται να λάβουν νέες αποφάσεις, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις διαδρομές που θα πρέπει να ακολουθήσουν. 

Επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους πολλά από τα 18 μπλόκα που ήθελαν διάλογο

Χθες η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα αποδείχθηκε πραγματική Οδύσσεια για τους οδηγούς. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μαρτίνου, όπου οι ουρές των οχημάτων έφτασαν μέχρι και τα 10 χλμ., ενώ το μποτιλιάρισμα άρχιζε σχεδόν από τα διόδια της Τραγάνας. 

Λίγο μετά τα διόδια, τα οχήματα που επέστρεφαν στην Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο Βοιωτίας και την εθνική οδό, για να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων

Στην περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο στον Μπράλο, τα οχήματα που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

 

@lamiareport.gr Η κίνηση των Χριστουγέννων στην Αθηνών - Λαμίας στην Υλίκη. #drone #christmas #cars ♬ Epic Music(863502) - Draganov89

 

Από το κυκλοφοριακό χάος δεν εξαιρέθηκαν και οι παράδρομοι της Βοιωτίας, με αργές ταχύτητες για τα οχήματα στην Αλίαρτο. Παράλληλα, στο «κόκκινο» ήταν η εθνική οδός και στο ύψος των Θερμοπυλών.

«Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»

Αγρότες: Οι επόμενες κινήσεις - Κλείνουν ξανά οι δρόμοι

Ο κόμβος της Θήβας παραμένει ανοιχτός, αλλά το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί αν θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των παραδρόμων, γεγονός που θα δυσχεράνει σημαντικά τη διέλευση.

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια

Βορειότερα, ο κόμβος της Αταλάντης παραμένει ανοιχτός, ωστόσο στον κόμβο του Μπράλου έχει προγραμματιστεί πλήρης αποκλεισμός από τις 14:00 έως τις 16:00, συμπεριλαμβανομένων και των παραδρόμων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από το σημείο κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αγρότες: Μπαίνουν τα τρακτέρ στην πόλη της Λάρισας 

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα, Δευτέρα οι αγρότες, με τη χώρα να «κόβεται» στα δύο και τα τρακτέρ να αναμένεται να μπουν το απόγευμα στην πόλη της Λάρισας.

Στόχος των αγροτών είναι να ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα βασικά αιτήματά τους και να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 16:00, με τους αγρότες να κατευθύνονται στη συνέχεια στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα αιτήματά τους.

Διαπραγματεύσεις αγροτών - ΕΛΑΣ για τα τρακτέρ: Πώς θα παραταχθούν

Στο μπλόκο της Νίκαιας, τη Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστές για τρεις ώρες οι παρακαμπτήριες οδοί, ενώ από την Τρίτη αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διεξαχθεί το Σάββατο στα Μάλγαρα.

Στα Μάλγαρα, όπου χθες οι αγρότες είχαν ανοίξει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αναμένεται σήμερα να τα κλείσουν εκ νέου κόβοντας τη χώρα στα δύο.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Να σημειωθεί ότι οι λεγόμενοι «σκληροί» των μπλόκων σχεδιάζουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά. Εκτιμάται ότιν πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών αναμένεται να γίνει στις 3 Ιανουαρίου.

Πάντως αύριο, Τρίτη, θα δοθούν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας, όπως είχε συμβεί και τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που θα ταξιδέψουν ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

