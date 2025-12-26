Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια

Αποφασίζουν για κλιμάκωση - Ανησυχία στους ταξιδιώτες των εορτών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 11:28 Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια
26.12.25 , 10:52 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
26.12.25 , 10:41 Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία και ισχυροί άνεμοι από το Σαββατοκύριακο
26.12.25 , 10:39 Καληφώνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Μάστορα ανήμερα της γιορτής του
26.12.25 , 10:15 Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά
26.12.25 , 10:06 Ελένη Φουρέιρα: Φωτογραφίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον μικρό Ερμή
26.12.25 , 09:59 Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό παιδί 7 ετών μετά από φωτιά σε σπίτι
26.12.25 , 09:46 Συντετριμμένος ο σύντροφος της αεροσυνοδού του Falcon 50: «Έφυγε η ζωή μου»
26.12.25 , 09:12 BMW Neue Klasse: Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής
26.12.25 , 09:03 26 Δεκεμβρίου 2004: Το φονικό τσουνάμι σκοτώνει 230.000 ανθρώπους
26.12.25 , 09:02 Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μουγκοπέτρος - Έλαβε panic button η σύζυγός του
26.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Δεκεμβρίου
25.12.25 , 23:57 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ: Προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης
25.12.25 , 23:19 Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις δρόμων κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης
25.12.25 , 23:13 «Καποδίστριας»: Σκηνές από τα εντυπωσιακά γυρίσματα της ταινίας
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Κολυδάς: Με τι καιρό θα αλλάξουμε χρόνο
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα μπλόκα πέρασαν Χριστούγεννα οι αγρότες, πραγματοποιώντας συμβολικές δράσεις και παραμένοντας σε επιφυλακή για τις επόμενες κινήσεις τους.

Τις πρώτες ημέρες των εορτών, παρότι σε πολλά μπλόκα απομακρύνθηκαν προσωρινά τα οχήματα για να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων, οι αγρότες επέστρεψαν στα σημεία τους και πλέον τα τρακτέρ παραμένουν στις άκρες των δρόμων, χωρίς όμως να διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία.

Μπλόκα των αγροτών

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Eurokinissi / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στον Ε65, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ίδιων των αγροτών, βρίσκονται παρατεταγμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά σε μία ή δύο λωρίδες.

Αγρότες: Κρίσιμη η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας 

To επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (27/12) στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, η σύσκεψη αυτή θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό στάδιο για πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι έως τώρα δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Κρίσιμη η σύσκεψη στη Νίκαια- Eurokinissi

Η αβεβαιότητα για την επιστροφή των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο και την Πρωτοχρονιά παραμένει, καθώς οι αρχές και οι ίδιοι οι αγρότες επιδιώκουν να αποφευχθούν νέες εικόνες ταλαιπωρίας και μεγάλων ουρών στους εθνικούς δρόμους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top