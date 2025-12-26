Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια

Στα μπλόκα πέρασαν Χριστούγεννα οι αγρότες, πραγματοποιώντας συμβολικές δράσεις και παραμένοντας σε επιφυλακή για τις επόμενες κινήσεις τους.

Τις πρώτες ημέρες των εορτών, παρότι σε πολλά μπλόκα απομακρύνθηκαν προσωρινά τα οχήματα για να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων, οι αγρότες επέστρεψαν στα σημεία τους και πλέον τα τρακτέρ παραμένουν στις άκρες των δρόμων, χωρίς όμως να διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Eurokinissi / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στον Ε65, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ίδιων των αγροτών, βρίσκονται παρατεταγμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά σε μία ή δύο λωρίδες.

Αγρότες: Κρίσιμη η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας

To επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (27/12) στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, η σύσκεψη αυτή θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό στάδιο για πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι έως τώρα δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Κρίσιμη η σύσκεψη στη Νίκαια- Eurokinissi

Η αβεβαιότητα για την επιστροφή των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο και την Πρωτοχρονιά παραμένει, καθώς οι αρχές και οι ίδιοι οι αγρότες επιδιώκουν να αποφευχθούν νέες εικόνες ταλαιπωρίας και μεγάλων ουρών στους εθνικούς δρόμους.