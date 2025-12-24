Χριστούγεννα στα μπλόκα: Ποιοι δρόμοι άνοιξαν - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Αυξημένη η κίνηση λόγω της εξόδου των εκδρομέων

Με λιγότερα προβλήματα απ’ ότι τις προηγούμενες ημέρες εξελίσσεται η κυκλοφορία στους εθνικούς δρόμους ενόψει Χριστουγέννων, καθώς αγρότες και αστυνομία προχώρησαν σε συνεννοήσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Παρά τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, αρκετά μπλόκα έχουν ανοίξει, δίνοντας «ανάσα» στους οδηγούς που ταξιδεύουν για τις γιορτές.

Έξοδος με χαμηλές ταχύτητες λόγω μπλόκων – Φόβοι για νέα ταλαιπωρία

Ποια μπλόκα είναι ανοιχτά 

Χριστούγεννα στα μπλόκα: Ποιοι δρόμοι άνοιξαν - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ανοιχτά είναι από χθες τα μπλόκα στα Μάλγαρα, στη Θήβα και στο Κάστρο, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων. Το πρωί άνοιξε επίσης η Περιφερειακή Πατρών, ενώ στο μπλόκο της Νίκαιας στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται ειδική κυκλοφοριακή ρύθμιση. Αν και τα αυτοκίνητα δεν διέρχονται από την κεντρική δίοδο, έχει δοθεί επιπλέον έξοδος ώστε να αποφεύγεται η πλήρης ακινητοποίηση.

Μέχρι και χθες, οι οδηγοί ήταν υποχρεωμένοι να εξέρχονται προς Κιλελέρ, ωστόσο από σήμερα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για περίπου 20 χιλιόμετρα στην εθνική οδό, να εισέλθουν στην πρώτη έξοδο της Λάρισας και να ακολουθήσουν παράκαμψη μέσα από την πόλη. Παράλληλα, γερανοφόρα οχήματα τοποθετούν τσιμεντένια διαχωριστικά στην αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας, προκειμένου η διέλευση να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι έχουν ανοίξει τους δρόμους, αποδίδοντας τους περιορισμούς στην αστυνομία. Τονίζουν ότι επιθυμούν την ασφαλή διέλευση των πολιτών, ενώ συνεχίζουν να διεκδικούν απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους.

Γιορτινό το κλίμα στα αγροτικά μπλόκα

Παρά τις κινητοποιήσεις, το κλίμα στα μπλόκα έχει αποκτήσει έντονα γιορτινό χαρακτήρα. Στη Νίκαια, ένας «Άγιος Βασίλης» μοίρασε δώρα στα παιδιά των αγροτών που βρίσκονται μέρα και νύχτα στο πλευρό των γονιών τους. Αντίστοιχα, στο μπλόκο της περιμετρικής Πατρών, η φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ενώ οι αγρότες μετακίνησαν αντίσκηνα και τρακτέρ για να δοθεί περισσότερος χώρος στην κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, ένταση σημειώθηκε στη Θουρία, στον αυτοκινητόδρομο Μορέα, όπου τρακτέρ κινήθηκαν μέσα στην Καλαμάτα και στάθμευσαν στην κεντρική πλατεία, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, κορνάροντας σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Χάρτης με τα μπλόκα στην Ελλάδα: Ποια άνοιξαν και ποια παραμένουν ενεργά

Έτσι, τα φετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες ανοιχτούς, αλλά με την παρουσία αγροτικών μπλόκων που παραμένουν ενεργά, συνδυάζοντας κινητοποιήσεις, παρακάμψεις και μια απρόσμενα γιορτινή ατμόσφαιρα.

