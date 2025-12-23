Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία

Με υπομονή και ατσάλινα νεύρα εξελίσσεται η έξοδος των Χριστουγέννων, καθώς τα αγροτικά μπλόκα σε εθνικές οδούς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας δημιουργούν ένα σκηνικό έντονης ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς.

Οι αγρότες, σε πολλά σημεία της χώρας, έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες των δρόμων, ανοίγοντας λωρίδες κυκλοφορίας προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ενιαία, καθώς η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθεί να εκτρέπει την κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες οδούς.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον κόμβο της Θήβας, το Κάστρο Βοιωτίας και τη Σκάλα Αταλάντης.

Ο χάρτης με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα / Φωτογραφία jodi.graphics

Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων – Ομαλή η κυκλοφορία

Στα διόδια Μαλγάρων, έπειτα από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας, η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά. Το ρεύμα προς Αθήνα, που παρέμενε κλειστό για 22 ημέρες, άνοιξε από τις 11 το πρωί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, που είχε ανοίξει από χθες, ενισχύθηκε με ακόμη μία λωρίδα.

Τα τρακτέρ μετακινήθηκαν από τον δρόμο και τα οχήματα άρχισαν να περνούν κανονικά, με την πυροσβεστική να καθαρίζει το οδόστρωμα στα διόδια. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις, αλλά διευκολύνουν προσωρινά την κίνηση ενόψει των γιορτών.

Μπλόκο Νίκαιας: Μία λωρίδα και μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο μπλόκο της Νίκαιας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ. Εκεί κατέστη δυνατό να ανοίξει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η αστυνομία να κατευθύνει μεγάλο μέρος των οχημάτων στις παρακαμπτήριες.

Στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου σχηματίστηκαν ουρές που ξεπερνούσαν τα τέσσερα χιλιόμετρα, ενώ οδηγοί έκαναν λόγο για χάος και εξαντλητικές καθυστερήσεις. Αγρότες από την περιοχή επεσήμαναν ότι προσπαθούν να διευκολύνουν τη διέλευση, ωστόσο καταγγέλλουν πως η αστυνομία δεν επιτρέπει στα οχήματα να περάσουν από το μπλόκο.

Απόφαση ΕΛ.ΑΣ.: Διέλευση μόνο με δύο λωρίδες

Το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισε να επιτρέπεται η διέλευση των εκδρομέων μέσα από τα μπλόκα, μόνο όμως στα σημεία όπου οι αγρότες έχουν αφήσει τουλάχιστον δύο ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν ήταν εφικτό, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι εκτροπές και η ταλαιπωρία.

Κλειστή για ΙΧ η Περιμετρική Πατρών - Κυκλοφοριακό χάος

Στην Πάτρα, οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στην περιμετρική οδό. Άνοιξε μόνο μία λωρίδα, ωστόσο η αστυνομία απαγορεύει τη διέλευση των ΙΧ, διοχετεύοντας όλη την κυκλοφορία μέσα από την πόλη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα, με τους ταξιδιώτες προς Πύργο ή Αθήνα να αναγκάζονται να διασχίσουν ολόκληρη την Πάτρα για να ξαναβγούν στην εθνική.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν στόχος τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, κατηγορώντας την πολιτεία ότι προσπαθεί να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον τους.

Μπλόκο Αγγελοκάστρου: Παράκαμψη μέσω Αγρινίου

Στο μπλόκο Αγγελοκάστρου, στην Ιόνια Οδό, άνοιξαν δύο λωρίδες, ωστόσο για ώρες οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Ιωάννινα υποχρεώνονταν να κινηθούν μέσω Αγρινίου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος και τα διόδια είναι ελεύθερα, οι κώνοι της τροχαίας οδηγούσαν την κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες διαδρομές.

Ενίσχυση μπλόκου Προμαχώνα – Κροτίδες και πορεία

Στον Προμαχώνα, το μπλόκο ενισχύθηκε με περίπου 200 επιπλέον τρακτέρ. Αγρότες έφτασαν στο τελωνείο με μηχανοκίνητη πορεία, κορναρίσματα και ρίψη κροτίδων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Δοκιμασία υπομονής η χριστουγεννιάτικη έξοδος - Ουρές στη Ριτσώνα

Την ίδια ώρα, η έξοδος των εκδρομέων εξελίχθηκε σε πραγματική δοκιμασία. Στη Ριτσώνα, η ουρά των οχημάτων έφτασε τα πέντε χιλιόμετρα, ενώ οι επαρχιακοί δρόμοι γύρω από τη Θήβα θύμιζαν ατελείωτο πάρκινγκ. Για ώρες, η εθνική οδός από Σχηματάρι έως Ριτσώνα λειτουργούσε ως μονόδρομος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Οδηγοί καταγγέλλουν πολύωρες καθυστερήσεις, με διαδρομές 15 λεπτών να διαρκούν πάνω από 40, ενώ αρκετοί, σε απόγνωση, επέλεξαν ακόμη και χωματόδρομους για να κερδίσουν λίγα λεπτά.

Ακυρώσεις σε δημοφιλείς προορισμούς λόγω μπλόκων

Η εικόνα αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στον τουρισμό.

Στο Καρπενήσι καταγράφεται μείωση κρατήσεων κατά 20%, με την πληρότητα να πέφτει στο 60%, ενώ σε Βόλο και Πήλιο τα ξενοδοχεία αναμένουν Χριστούγεννα με πληρότητα γύρω στο 50%.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού μιλούν για μεγάλη ζημιά και ζητούν ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία των δρόμων, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών.

