Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Αναλυτικά τα δρομολόγια

08.02.26 , 14:20
Ελλαδα
Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα στα δρομολόγια της Γραμμής 2 του Μετρό, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών κι εγκατάστασης δικτύου 5G.

Οι αλλαγές αφορούν στους σταθμούς Σύνταγμα, Ακρόπολη, Συγγρού Φιξ και Νέος Κόσμος. Από σήμερα οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40. 

Κλείνουν νωρίτερα σήμερα τρεις σταθμοί του Μετρό

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ η αλλαγή ισχύει για τους σταθμούς Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού Φιξ και Νέος Κόσμος από Κυριακή έως Πέμπτη και η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

Κανονικά η 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων το Σάββατο

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25

  • από Πανεπιστήμιο στις 21:37
  • από Σύνταγμα στις 21:40
  • από Ακρόπολη στις 21:41
  • από Συγγρού -Φιξ στις 21:43
  • από Νέο Κόσμο στις 21:44).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25

  • από Αγ. Δημήτριο στις 21:33
  • από Αγ. Ιωάννη στις 21:36
  • από Νέο Κόσμο στις 21:37
  • από Συγγρού- Φιξ στις 21:39
  • από Ακρόπολη στις 21:41
  • από Σύνταγμα στις 21:43.

Μετρό: Προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης»

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από τις 08/02/26 (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

  • «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Όθωνος), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

  • «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).
