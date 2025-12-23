Χάρτης με τα μπλόκα στην Ελλάδα: Ποια άνοιξαν και ποια παραμένουν ενεργά

Οι αγρότες σε ολόκληρη την Ελλάδα παραμένουν στα μπλόκα τους στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Από την Κεντρική Μακεδονία μέχρι τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο μπλόκων που δεν δείχνει να υποχωρεί άμεσα.

Η εικόνα των μπλόκων το μεσημέρι της Τρίτης 23/12, σύμφωνα με τον χάρτη του Jo Di

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα μπλόκα όλης της Ελλάδας

Μάλγαρα: Άνοιξε η εθνική στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα.

Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση.

Τέμπη: Οι αγρότες έκαναν αναδιάταξη στα τρακτέρ τους στον κόμβο από τις 23 Δεκεμβρίου 2025, διευκολύνοντας την μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Εύβοια: Μερικώς αποκλεισμένος ο κόμβος Αυλίδας - Εύβοιας. Κλειστό το μπλόκο στην Κήρινθο, άνοιξε αυτό της Ιστιαίας.

Θήβα: Δεν έχει ανοίξει το μπλόκο στον κόμβο Σχηματαρίου.

Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας.

Οι αγρότες, επιδιώκοντας να δείξουν την αποφασιστικότητά τους, ανακοίνωσαν ότι θα ανοίγουν διόδια τις εορταστικές ημέρες ώστε να διευκολύνουν τη μετακίνηση του κόσμου, αλλά παράλληλα θα συνεχίσουν να διατηρούν μπλόκα σε κρίσιμα σημεία.

Το κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων παραμένει η βελτίωση των οικονομικών όρων για τους παραγωγούς, με έμφαση σε μείωση του κόστους παραγωγής, άμεσες ενισχύσεις και δίκαιες τιμές διάθεσης προϊόντων.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, τη στιγμή που η κυκλοφορία στους μεγάλους οδικούς άξονες επηρεάζεται σημαντικά.

Μητσοτάκης για μπλόκα: «Αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει»

Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Με μια σύντομη αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών που, όπως είπε, ελπίζει να εκτονωθούν ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγική τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι η τελευταία για το 2025. «Θέλω να θυμίσω ότι και χθες είχαμε νέες εκταμιεύσεις και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές όπως είχαμε δεσμευθεί ότι θα κάνουμε, ύψους συνολικά 3,8 δισ. ευρώ. Όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια καθώς όπως έχουμε πει ήταν μία σύνθετη διαδικασία η οποία γίνεται εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, με κονδύλια όμως περισσότερα από πέρυσι και σίγουρα -και να το τονίσουμε αυτό- με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα του κλάδου τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία είναι ότι η χώρα μας αποκτά επιτέλους έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος το οποίο ήταν πρακτικά χρεωκοπημένο» είπε.

Στο σημείο αυτό είπε «θέλω να θυμίσω ότι δυστυχώς μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε καταστεί μονόδρομος προκειμένου να αποκτήσουμε όπως είπα ένα σύστημα επιδοτήσεων το οποίο να διακρίνεται από διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Και τρίτον να πω και πάλι ότι πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μία διακομματική επιτροπή στη Βουλή η οποία θα εξετάσει τα πιο μεσοπρόθεσμα - μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα το οποίο να μπορεί να είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα.

Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η Πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ. Τώρα νομίζω ότι έχει πια έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές που προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, στους χειμερινούς προορισμούς που περιμένουν αυτές τις μέρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους τζίρους τους. Αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις μέρες στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν κ. Υπουργέ κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Κι εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε όσους λοιπόν προτιμούν έναν παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη πλευρά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μίας κοινωνικής ομάδας εις βάρος των υπολοίπων. Θα συζητάμε όπου χρειάζεται, έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Εξάλλου η πολιτική μας επιλογή είναι πάντα να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Να θυμίσω και πάλι ότι ήδη τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει έχουν αρχίσει να υλοποιούνται: η επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, το τακτικό πια βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους μας, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και βέβαια οι συνταξιούχοι μας οι οποίοι -καθώς οι συντάξεις τους προκαταβάλλονται- έχουν αρχίσει ήδη να βλέπουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει με τις ετήσιες αυξήσεις αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλά και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών η οποία βέβαια αφορά και τους συνταξιούχους μας», είπε ο πρωθυπουργός και έδωσε κάποια παραδείγματα.