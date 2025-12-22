Διαπραγματεύσεις αγροτών - ΕΛΑΣ για τα τρακτέρ: Πώς θα παραταχθούν

«Μαύρα» τα Χριστούγεννα στα μπλόκα των αγροτών

Ελλαδα
Δείτε το ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από αύριο, θεωρητικά, οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους με τα τρακτέρ παρατεταγμένα αριστερά και δεξιά, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Η αστυνομία, όμως, δεν το δέχεται αυτό για λόγους ασφαλείας. Αγρότες και αστυνομία είναι σε μια συνεχή διαπραγμάτευση και μέχρι στιγμής δε φαίνεται να καταλήγουν.

Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας στα μπλόκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στα πιο μικρά μπλοκ, όπως του Μπράλου και της Αταλάντης, που είναι λιγότερα τα τρακτέρ, οι αγρότες συζητούν να κλείσουν μόνο τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ώστε να δημιουργηθούν δύο λωρίδες και να κινούνται οι οδηγοί.

Μπλόκα: «Γρίφος» το άνοιγμα των δρόμων τα Χριστούγεννα

Σε πιο μεγάλα, όπως της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Μαλγάρων, που είναι περισσότερα τα τρακτέρ, σκέφτονται να καταλάβουν την αριστερή λωρίδα και τη ΛΕΑ.

Η αστυνομία, όμως, είναι κάθετη και υποστηρίζει ότι σε τόσο μεγάλη έξοδο εκδρομέων υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Μάλιστα, επεξεργάζονται φωτογραφίες και βίντεο από το πώς παρατάσσονται αυτή τη στιγμή τα τρακτέρ.

Φαίνεται ότι σε κάποια σημεία ο οδηγός βλέπει τρακτέρ στη δεξιά λωρίδα, αλλά ξαφνικά καταλαμβάνεται και άλλη λωρίδα. Αλλού, οι λωρίδες δεν είναι τελείως ελεύθερες από τρακτέρ, επομένως μπορεί ο οδηγός να αιφνιδιαστεί. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί, είτε ανοίξουν είτε δεν ανοίξουν οι αγρότες.

«Μαύρα» τα Χριστούγεννα στα μπλόκα των αγροτών

Τα φετινά Χριστούγεννα δε θυμίζουν σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως λέει στο Star ο Γιώργος Στράτος, αγρότης από την Αιτωλοακαρνανία, ο ίδιος και η οικογένειά του, αντί να καθίσουν γύρω από το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι στη θαλπωρή του σπιτιού τους, θα φάνε μαζί με τους άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους στα πλαστικά τραπέζια των μπλόκων, μέσα στις αυτοσχέδιες σκηνές και το τσουχτερό κρύο.

«Τα παιδιά θέλουν να πάρουν το δώρο τους, αλλά δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Χρήματα για αρνί δεν υπάρχουν. Εμείς θα ψήσουμε εδώ και θα καθίσουμε να φάμε. Δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά, τι να κάνω; Να γίνω δημόσιος υπάλληλος, καθηγητής ή δάσκαλος; Δε γίνεται, γιατί εμείς αυτή τη δουλειά μάθαμε να κάνουμε και με αυτή θα πεθάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Κωνσταντίνα Τσεγγενέ.

Αγρότης στο Star

Οι αγρότες έχουν μετακομίσει τις ζωές τους στους δρόμους. Έχουν κατασκευάσει αυτοσχέδιες σκηνές για να προστατεύονται από το κρύο, ενώ δεν παρέλειψαν να στολίσουν και χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο Παναγιώτης Αλιάγας δε φανταζόταν ποτέ ότι μπορεί να εγκατέλειπε το επάγγελμά του και τη χώρα του. Τώρα, λίγο πριν τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, βρίσκεται μπροστά στο μεγάλο δίλημμα να μετακομίσει στην Αγγλία και να γυρίσει σελίδα στη ζωή του.

«Εξωτερικό πρόταση έχω, στην Αγγλία είμαι συγκλονισμένος. Θέλω να βλέπω τους συγγενείς μου, την οικογένειά μου. Δε θέλω να φύγω από εδώ, θέλω να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Το τραπέζι φέτος δε θα γεμίσει. Όταν βλέπεις το μοσχάρι 20 ευρώ, το πορτοκάλι σαπίζει πάνω στις πορτοκαλιές 25 λεπτά και εσείς το αγοράζετε με 1,5 ευρώ… μας τα παίρνουν όλα», τόνισε. 

Tι λέει αγρότης των μπλόκων στο Star

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας χαρακτηρίζουν τα φετινά Χριστούγεννα μαύρα, γιατί από τη μία η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί στην ουσία τα αιτήματά τους και από την άλλη δεν υπάρχουν χρήματα για να στρώσουν το τραπέζι των εορτών.

Άνθρωποι που άλλοτε πουλούσαν οι ίδιοι κρέας, είναι φέτος αυτοί που δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε ένα κιλό για το σπίτι τους, όπως ο Σωτήρης Ζαρναβέλιος.

«Βλέπω στο χωριό μου τον κόσμο να είναι πολύ προβληματισμένος, να έχει άλλη ψυχολογία, να μην ξέρει αν θα κάνει Χριστούγεννα με τις οικογένειές του. Παράγουμε για να ζήσουμε και όχι για να πλουτίσουμε, για να είναι ευχαριστημένος και αυτός που αγοράζει τα προϊόντα μας και τα παίρνει φθηνά. Βλέπουμε τις τιμές μας πόσο αυξάνονται όταν μπαίνουν μέσα στο σούπερ μάρκετ», επεσήμανε. 

Αγρότες των μπλόκων μιλούν στο Star

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

