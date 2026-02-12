BMW M Driving Experience: Για μεγάλους ... παίκτες

Η έναρξη λειτουργίας του AREA M στις 3 Φεβρουαρίου 2026 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής εμπειριών για τους φίλους των υψηλών επιδόσεων. Το Memmingen πλαισιώνει το Maisach ως νέα τοποθεσία. Ταυτόχρονα, με το AREA M, το portfolio αναμορφώνεται και αποκτά πιο διεθνή προσανατολισμό. Ο ανασχεδιασμένος ιστότοπος με Experience Finder διευκολύνει τους θαυμαστές αλλά και τους νέους επισκέπτες να βρουν αυτό που ψάχνουν με λίγα μόνο κλικ. Οι δραστηριότητες με στοιχεία gaming ανοίγουν νέες δυνατότητες. Τα «Games of Drift», διαθέσιμα αποκλειστικά στο Memmingen, χρησιμοποιούν μία ειδικά τροποποιημένη M2 Drift και προσφέρουν συναρπαστικές εμπειρίες στους πελάτες.

Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται μεταξύ τους και μπορούν να παρακολουθούν τη θέση τους μέσω live προβολής αποτελεσμάτων και τελικού στον ιστότοπο. Οι εννέα κορυφαίοι οδηγοί θα προκριθούν στον τελικό στις 17 Οκτωβρίου, όπου μπορούν να διεκδικήσουν βραβεία. Ειδικά σχεδιασμένα events όπως τα «M Starter», «Ice Pro Experience» στο Arjeplog της Σουηδίας και το «M Snow Active», που απευθύνεται σε λάτρεις των επιδόσεων γένους θηλυκού, προσελκύουν νέα target groups.

Ανανεωμένη γκάμα με σαφή και απλουστευμένη δομή.

Είναι γνωστό ότι η BMW M λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πελατών της. Στην περίπτωση του AREA M, η νέα τοποθεσία και το λανσάρισμα του brand συνοδεύτηκαν από ένα ανανεωμένο portfolio, καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πελατών. Στο παρελθόν, κατηγορίες, υποκατηγορίες και παραλλαγές προσέφεραν μεγάλο εύρος επιλογών. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα κατατάσσει πλέον όλες τις εμπειρίες στις ακόλουθες κατηγορίες: Winter, Track, Thrill, Custom και Control. Επιπλέον, υπάρχουν πέντε σαφώς καθορισμένα επίπεδα: Compact, Essential, Plus, Pro και Max. Με το νέο Experience Finder, ακόμη και οι νέοι επισκέπτες μπορούν να βρουν γρήγορα και εύκολα αυτό που αναζητούν, με λίγα μόνο κλικ.