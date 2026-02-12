BMW M Driving Experience: Για μεγάλους ... παίκτες

Νέο όνομα, νέα τοποθεσία και νέα προγράμματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 20:29 Σμήναρχος: Η κάρτα από το Χονγκ Κονγκ & οι οδηγίες των Κινέζων «χειριστών»
12.02.26 , 20:28 Υπόθεση κατασκοπείας και στο εργοστάσιο των Ραφάλ στη Γαλλία
12.02.26 , 20:25 Λένα Παπαληγούρα: H πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της
12.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τη Σεβαστή τα «Συνώνυμα» - Εσένα;
12.02.26 , 19:37 ΕΦΚΑ: Αλλαγές στην παραγραφή οφειλών
12.02.26 , 19:20 BMW M Driving Experience: Για μεγάλους ... παίκτες
12.02.26 , 19:18 BMW Group: Ορόσημο παραγωγής για εργοστάσιο κινητήρων
12.02.26 , 19:02 «Νταντάδες της Γειτονιάς» με μισθό έως 500 ευρώ μηνιαίως
12.02.26 , 18:46 Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τώρα και στην Κομισιόν
12.02.26 , 18:34 «Κακός χαμός» στη Βουλή με καβγά Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου!
12.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη
12.02.26 , 17:53 Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026
12.02.26 , 17:43 Η Γ. Αλεξανδράκη από τον Έβρο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου!
12.02.26 , 17:42 Η ανάρτηση της  ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: Τσίκνισε σωστά!
12.02.26 , 17:11 Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.02.26, 11:20
BMW M Driving Experience: Για μεγάλους ... παίκτες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η λειτουργία του AREA M ξεκινά στις 3 Φεβρουαρίου 2026, προσφέροντας νέες εμπειρίες για φίλους υψηλών επιδόσεων.
  • Η τοποθεσία Memmingen εντάσσεται στο portfolio της BMW M, το οποίο αποκτά διεθνή προσανατολισμό.
  • Τα «Games of Drift» προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες με ειδικά τροποποιημένα αυτοκίνητα και live αποτελέσματα.
  • Ειδικά events όπως το «M Snow Active» στοχεύουν σε νέες ομάδες πελατών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών.
  • Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα διευκολύνει την αναζήτηση εμπειριών με κατηγορίες και επίπεδα επιλογών.

Η έναρξη λειτουργίας του AREA M στις 3 Φεβρουαρίου 2026 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής εμπειριών για τους φίλους των υψηλών επιδόσεων. Το Memmingen πλαισιώνει το Maisach ως νέα τοποθεσία. Ταυτόχρονα, με το AREA M, το portfolio αναμορφώνεται και αποκτά πιο διεθνή προσανατολισμό. Ο ανασχεδιασμένος ιστότοπος με Experience Finder διευκολύνει τους θαυμαστές αλλά και τους νέους επισκέπτες να βρουν αυτό που ψάχνουν με λίγα μόνο κλικ. Οι δραστηριότητες με στοιχεία gaming ανοίγουν νέες δυνατότητες. Τα «Games of Drift», διαθέσιμα αποκλειστικά στο Memmingen, χρησιμοποιούν μία ειδικά τροποποιημένη M2 Drift και προσφέρουν συναρπαστικές εμπειρίες στους πελάτες.

BMW M Driving Experience: Για μεγάλους ... παίκτες

Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται μεταξύ τους και μπορούν να παρακολουθούν τη θέση τους μέσω live προβολής αποτελεσμάτων και τελικού στον ιστότοπο. Οι εννέα κορυφαίοι οδηγοί θα προκριθούν στον τελικό στις 17 Οκτωβρίου, όπου μπορούν να διεκδικήσουν βραβεία. Ειδικά σχεδιασμένα events όπως τα «M Starter», «Ice Pro Experience» στο Arjeplog της Σουηδίας και το «M Snow Active», που απευθύνεται σε λάτρεις των επιδόσεων γένους θηλυκού, προσελκύουν νέα target groups.

BMW M Driving Experience: Για μεγάλους ... παίκτες

Ανανεωμένη γκάμα με σαφή και απλουστευμένη δομή.

Είναι γνωστό ότι η BMW M λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πελατών της. Στην περίπτωση του AREA M, η νέα τοποθεσία και το λανσάρισμα του brand συνοδεύτηκαν από ένα ανανεωμένο portfolio, καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πελατών. Στο παρελθόν, κατηγορίες, υποκατηγορίες και παραλλαγές προσέφεραν μεγάλο εύρος επιλογών. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα κατατάσσει πλέον όλες τις εμπειρίες στις ακόλουθες κατηγορίες: Winter, Track, Thrill, Custom και Control. Επιπλέον, υπάρχουν πέντε σαφώς καθορισμένα επίπεδα: Compact, Essential, Plus, Pro και Max. Με το νέο Experience Finder, ακόμη και οι νέοι επισκέπτες μπορούν να βρουν γρήγορα και εύκολα αυτό που αναζητούν, με λίγα μόνο κλικ.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW M DRIVING EXPERIENCE
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top