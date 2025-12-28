«Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο ότι η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στα αιτήματα των αγροτών είναι ο διάλογος, καλώντας τις αγροτικές οργανώσεις να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εγκαταλείψουν τις ακραίες μορφές κινητοποιήσεων. Το μήνυμα αυτό απέστειλε την Κυριακή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα μπλόκα, όπου σημειώθηκε το πρώτο ρήγμα στην ενιαία γραμμή των κινητοποιήσεων.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την αρχή των αγροτικών κινητοποιήσεων οι αρχές έχουν απευθύνει συνεχές κάλεσμα για διάλογο, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε μάλιστα ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για συνάντηση με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Υπογράμμισε ότι η διάθεση για συζήτηση από πλευράς κυβέρνησης είναι «κάτι παραπάνω από ειλικρινής» και ότι με το πλαίσιο που έχει τεθεί προς τους αγρότες «ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων» που έχουν τεθεί στο τραπέζι.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους προχωρούν βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί, παρά τις καθυστερήσεις που είχαν προκαλέσει μεγάλο μέρος της κινητοποίησης και κοινωνικής δυσαρέσκειας. Παράλληλα, κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η αναγνώριση από όλο και περισσότερους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων της ανάγκης για διάλογο αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη και πρώτη ένδειξη ότι η ένταση των τελευταίων ημερών μπορεί να υποχωρήσει.

Τα μπλόκα που συμφωνούν με τον διάλογο με την κυβέρνηση

Από την πλευρά τους, ομάδες αγροτών που έχουν ήδη διαχωρίσει τη θέση τους από το κύριο μέτωπο των μπλόκων, όπως περίπου 18 μπλόκα που συνεδρίασαν πρόσφατα, έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσο και ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Αυτή η διαφοροποίηση εντός του αγροτικού κινήματος δείχνει μια τάση προς αποκλιμάκωση και αναζήτηση πιο δομημένης λύσης στο αδιέξοδο.

Παρόλα αυτά, σε άλλες περιοχές οι αγρότες εξακολουθούν να επιμένουν σε σκληρότερη στάση, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση και εκφράζοντας αμφιβολίες για τη διάθεση των αρχών να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους αιτήματα. Κάποιες ομάδες έχουν δηλώσει ότι θα περιμένουν έως την Πρωτοχρονιά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά θα επανεξετάσουν τις μορφές κινητοποιήσεών τους.