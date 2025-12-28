«Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»

Ανακοίνωση Μαρινάκη μετά το κάλεσμα των 18 μπλόκων για συζητήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.12.25 , 17:29 Μουρατίδης: Η ξεκαρδιστική στιγμή στη βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν
28.12.25 , 17:28 Γκύζη: Το σημείωμα του άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα του κι έπεσε στο κενό
28.12.25 , 17:06 Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ
28.12.25 , 16:25 Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων
28.12.25 , 16:16 Μαίρη Συνατσάκη: Γιόρτασε τα 41 και έκανε τον πιο ειλικρινή απολογισμό
28.12.25 , 15:15 Ολυμπιακός: Οι μεταφραφικές ανάγκες και τα θέλω του Μεντιλίμπαρ
28.12.25 , 15:15 Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε
28.12.25 , 14:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/12/2025 - 04/01/2025
28.12.25 , 14:33 Χάρις Αλεξίου: Το λεωφορείο της παρέας, η τούρτα και οι αμέτρητες ευχές
28.12.25 , 14:32 «Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»
28.12.25 , 13:53 Οι 30 παροχές του 2025 που... ήρθαν για να μείνουν
28.12.25 , 13:20 Παίρνει Κοντούρη από τον Παναιτωλικό ο Παναθηναϊκός
28.12.25 , 13:06 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην ουρά και χαιρέτησε τους θαυμαστές του
28.12.25 , 13:04 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα
28.12.25 , 12:48 Μπριζίτ Μπαρντό: Οι έρωτες, η απόπειρα αυτοκτονίας & ο γιος που δεν ήθελε
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο ότι η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στα αιτήματα των αγροτών είναι ο διάλογος, καλώντας τις αγροτικές οργανώσεις να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εγκαταλείψουν τις ακραίες μορφές κινητοποιήσεων. Το μήνυμα αυτό απέστειλε την Κυριακή ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα μπλόκα, όπου σημειώθηκε το πρώτο ρήγμα στην ενιαία γραμμή των κινητοποιήσεων. 

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την αρχή των αγροτικών κινητοποιήσεων οι αρχές έχουν απευθύνει συνεχές κάλεσμα για διάλογο, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε μάλιστα ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για συνάντηση με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Υπογράμμισε ότι η διάθεση για συζήτηση από πλευράς κυβέρνησης είναι «κάτι παραπάνω από ειλικρινής» και ότι με το πλαίσιο που έχει τεθεί προς τους αγρότες «ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων» που έχουν τεθεί στο τραπέζι. 

Αγρότες: 18 μπλόκα ζητούν την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους προχωρούν βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί, παρά τις καθυστερήσεις που είχαν προκαλέσει μεγάλο μέρος της κινητοποίησης και κοινωνικής δυσαρέσκειας. Παράλληλα, κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η αναγνώριση από όλο και περισσότερους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων της ανάγκης για διάλογο αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη και πρώτη ένδειξη ότι η ένταση των τελευταίων ημερών μπορεί να υποχωρήσει. 

Τα μπλόκα που συμφωνούν με τον διάλογο με την κυβέρνηση 

Από την πλευρά τους, ομάδες αγροτών που έχουν ήδη διαχωρίσει τη θέση τους από το κύριο μέτωπο των μπλόκων, όπως περίπου 18 μπλόκα που συνεδρίασαν πρόσφατα, έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσο και ουσιαστικό διάλογο για τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Αυτή η διαφοροποίηση εντός του αγροτικού κινήματος δείχνει μια τάση προς αποκλιμάκωση και αναζήτηση πιο δομημένης λύσης στο αδιέξοδο. 

Έξοδος με χαμηλές ταχύτητες λόγω μπλόκων – Φόβοι για νέα ταλαιπωρία

Παρόλα αυτά, σε άλλες περιοχές οι αγρότες εξακολουθούν να επιμένουν σε σκληρότερη στάση, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση και εκφράζοντας αμφιβολίες για τη διάθεση των αρχών να αντιμετωπίσουν τα βασικά τους αιτήματα. Κάποιες ομάδες έχουν δηλώσει ότι θα περιμένουν έως την Πρωτοχρονιά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά θα επανεξετάσουν τις μορφές κινητοποιήσεών τους. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
 |
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top