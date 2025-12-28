Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων

Πού υπάρχουν καθυστερήσεις στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.12.25 , 17:29 Μουρατίδης: Η ξεκαρδιστική στιγμή στη βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν
28.12.25 , 17:28 Γκύζη: Το σημείωμα του άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα του κι έπεσε στο κενό
28.12.25 , 17:06 Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ
28.12.25 , 16:25 Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων
28.12.25 , 16:16 Μαίρη Συνατσάκη: Γιόρτασε τα 41 και έκανε τον πιο ειλικρινή απολογισμό
28.12.25 , 15:15 Ολυμπιακός: Οι μεταφραφικές ανάγκες και τα θέλω του Μεντιλίμπαρ
28.12.25 , 15:15 Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε
28.12.25 , 14:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/12/2025 - 04/01/2025
28.12.25 , 14:33 Χάρις Αλεξίου: Το λεωφορείο της παρέας, η τούρτα και οι αμέτρητες ευχές
28.12.25 , 14:32 «Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»
28.12.25 , 13:53 Οι 30 παροχές του 2025 που... ήρθαν για να μείνουν
28.12.25 , 13:20 Παίρνει Κοντούρη από τον Παναιτωλικό ο Παναθηναϊκός
28.12.25 , 13:06 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην ουρά και χαιρέτησε τους θαυμαστές του
28.12.25 , 13:04 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα
28.12.25 , 12:48 Μπριζίτ Μπαρντό: Οι έρωτες, η απόπειρα αυτοκτονίας & ο γιος που δεν ήθελε
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετ' εμποδίων γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τις γιορτές των Χριστουγέννων λόγω των αγροτικών μπλόκων. Ο Άρης Λάμπος έχει τη συνολική εικόνα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

«Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»

Όπως είπε ο Άρης Λάμπος, το πρώτο προβληματικό σημείο που συναντούν οι εκδρομείς που κατεβαίνουν από Λαμία προς Αθήνα, είναι στην Ανθήλη, αμέσως μετά τη Λαμία. Εκεί, οι οδηγοί,αρκετά μέτρα πριν την έξοδο του Μπράλου, κόβουν ταχύτητες και... πηγαίνουν σημειωτόν. Ο λόγος είναι ότι στον Μπράλο, παρόλο που οι αγρότες κρατούν το μπλόκο ανοιχτό γίνεται μια πολύ μικρή παράκαμψη λίγων μέτρων κοντά στις Θερμοπύλες, αλλά αυτή προκαλεί μποτιλιάρισμα καθώς η αστυνομία έχει τοποθετήσει σήμανση πολύ νωρίτερα και οι τρεις λωρίδες γίνονται μία.

Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων

Αγρότες: 18 μπλόκα ζητούν την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση

To δεύτερο σημείο όπου υπάρχει πρόβλημα είναι στο Κάστρο. Οι οδηγοί που κατεβαίνουν προς Αθήνα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα πριν την έξοδο του Μαρτίνου. Υπάρχει μια μεγάλη παράκαμψη των αυτοκινήτων για αρκετά χιλιόμετρα όπου τα αυτοκίνητα κινούνται στο παλιό εθνικό οδικό δίκτυο μέσω Λάρυμνας και στη συνέχεια βγαίνουν μετά τον κόμβο του Κάστρου.

Οι οδηγοί δεν μένουν όμως για πολύ στη νέα εθνική οδό, καθώς υπάρχει και τρίτο σημείο κίνησης κοντά στη Θήβα. Εκεί, οι αγρότες δεν έχουν κλείσει τον δρόμο, όμως επειδή υπάρχουν τρακτέρ στην άκρη της εθνικής, η αστυνομία έχει τοποθετήσει σήμανση πολύ νωρίτερα, και δημιουργείται μια λωρίδα για τα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες, οι αγρότες από τα μπλόκα της Χαλκίδας, της Θήβας και του Κάστρου σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια των Αφιδνών προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες. 

Άνοιξαν τα διόδια Μακρυχωρίου και Σοφάδων οι αγρότες της Θεσσαλίας 

Στο μεταξύ, αγρότες της Λάρισας άνοιξαν μετά τη μία το μεσημέρι τα διόδια προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Μακρυχωρίου, ενώ αγρότες της Καρδίτσας άνοιξαν τα διόδια των Σοφάδων στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), όπως είπε στο ρεπορτάζ της η Δήμητρα Τζιότζιου.

Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων

Το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου - Τι προγραμματίζουν οι αγρότες για τις επόμενες ημέρες, ενόψει της Πρωτοχρονιάς / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Οι αγρότες στα διόδια Μακρυχωρίου μοίρασαν προϊόντα στους ταξιδιώτες, ενώ θα κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Αύριο τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς στην παλιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου. Ο αποκλεισμός θα είναι τρίωρος, από τις τέσσερις μέχρι τις επτά το απόγευμα. 

Τα μπλόκα χαλαρώνουν από την Τρίτη για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς. 

 


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top