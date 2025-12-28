Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων

Μετ' εμποδίων γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τις γιορτές των Χριστουγέννων λόγω των αγροτικών μπλόκων. Ο Άρης Λάμπος έχει τη συνολική εικόνα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως είπε ο Άρης Λάμπος, το πρώτο προβληματικό σημείο που συναντούν οι εκδρομείς που κατεβαίνουν από Λαμία προς Αθήνα, είναι στην Ανθήλη, αμέσως μετά τη Λαμία. Εκεί, οι οδηγοί,αρκετά μέτρα πριν την έξοδο του Μπράλου, κόβουν ταχύτητες και... πηγαίνουν σημειωτόν. Ο λόγος είναι ότι στον Μπράλο, παρόλο που οι αγρότες κρατούν το μπλόκο ανοιχτό γίνεται μια πολύ μικρή παράκαμψη λίγων μέτρων κοντά στις Θερμοπύλες, αλλά αυτή προκαλεί μποτιλιάρισμα καθώς η αστυνομία έχει τοποθετήσει σήμανση πολύ νωρίτερα και οι τρεις λωρίδες γίνονται μία.

To δεύτερο σημείο όπου υπάρχει πρόβλημα είναι στο Κάστρο. Οι οδηγοί που κατεβαίνουν προς Αθήνα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα πριν την έξοδο του Μαρτίνου. Υπάρχει μια μεγάλη παράκαμψη των αυτοκινήτων για αρκετά χιλιόμετρα όπου τα αυτοκίνητα κινούνται στο παλιό εθνικό οδικό δίκτυο μέσω Λάρυμνας και στη συνέχεια βγαίνουν μετά τον κόμβο του Κάστρου.

Οι οδηγοί δεν μένουν όμως για πολύ στη νέα εθνική οδό, καθώς υπάρχει και τρίτο σημείο κίνησης κοντά στη Θήβα. Εκεί, οι αγρότες δεν έχουν κλείσει τον δρόμο, όμως επειδή υπάρχουν τρακτέρ στην άκρη της εθνικής, η αστυνομία έχει τοποθετήσει σήμανση πολύ νωρίτερα, και δημιουργείται μια λωρίδα για τα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες, οι αγρότες από τα μπλόκα της Χαλκίδας, της Θήβας και του Κάστρου σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια των Αφιδνών προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες.

Άνοιξαν τα διόδια Μακρυχωρίου και Σοφάδων οι αγρότες της Θεσσαλίας

Στο μεταξύ, αγρότες της Λάρισας άνοιξαν μετά τη μία το μεσημέρι τα διόδια προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Μακρυχωρίου, ενώ αγρότες της Καρδίτσας άνοιξαν τα διόδια των Σοφάδων στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), όπως είπε στο ρεπορτάζ της η Δήμητρα Τζιότζιου.

Το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου - Τι προγραμματίζουν οι αγρότες για τις επόμενες ημέρες, ενόψει της Πρωτοχρονιάς / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Οι αγρότες στα διόδια Μακρυχωρίου μοίρασαν προϊόντα στους ταξιδιώτες, ενώ θα κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Αύριο τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς στην παλιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου. Ο αποκλεισμός θα είναι τρίωρος, από τις τέσσερις μέχρι τις επτά το απόγευμα.

Τα μπλόκα χαλαρώνουν από την Τρίτη για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς.



