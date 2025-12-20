Κώστας Τσιάρας: Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών

Στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίλυση των αιτημάτων των αγροτών αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι το 74% των αιτημάτων έχει ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

«Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης» σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των διεκδικήσεων».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι οι λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να προκύψουν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από ουσιαστικό και θεσμικό διάλογο. «Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, μια περίοδο που παραδοσιακά καλεί σε ενότητα, κατανόηση και ψυχραιμία», σημείωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα μπλόκα με τρακτέρ στους δρόμους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση, περιορίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ανατρέπουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αναστάτωση στην αγορά, ιδιαίτερα ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα διαχρονικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες, ξεκαθαρίζοντας πως οι δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα δεν υποτιμώνται.

«Υπάρχει ειλικρινής πρόθεση να δοθούν λύσεις, με υπευθυνότητα και ρεαλισμό», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, καταβάλλεται προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους και οι αγρότες να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Από την πλευρά τους, οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα διαμηνύουν ότι δεν επιθυμούν να δυσκολέψουν τους πολίτες που θα ταξιδέψουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων, διατηρώντας ανοιχτά τα διόδια.