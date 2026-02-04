ΗΠΑ: Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν σκότωσε τη σύζυγό του

Σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, ο 77χρονος Μπιλ Στίβενσον, πρώην σύζυγος της πρώην Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιλ Μπάιντεν, κατηγορείται επισήμως για την ανθρωποκτονία της νυν συζύγου του, Λίντα Στίβενσον. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και βρίσκεται πλέον ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης.

Η 64χρονη Λίντα Στίβενσον βρέθηκε νεκρή στις 28 Δεκεμβρίου 2025 στο σπίτι τους στο Ντέλαγουερ, έπειτα από κλήση της αστυνομίας για ενδοοικογενειακή διαμάχη. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη Λίντα αναίσθητη στο σαλόνι, όπου παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο κατηγορούμενος, Μπιλ Στίβενσον / AP

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, ο Στίβενσον συνελήφθη τη Δευτέρα και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Ο ίδιος αρνείται μέχρι στιγμής τα πάντα, ενώ τα κίνητρα και η ακριβής αιτία θανάτου της Λίντα δεν έχουν ακόμα διευκρινισθεί πλήρως από τις Αρχές.

Μετά την άσκηση της δίωξης από το σώμα ενόρκων στο Ντέλαγουερ, ο Στίβενσον οδηγήθηκε στη φυλακή Howard Young Correctional Institution, όπου κρατείται με εγγύηση 500.000 δολαρίων. Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή μειώσεως, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην πολιτεία μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Δικαιοσύνη για τη Λίντα / AP (Mingson Lau)

Μπιλ Στίβενσον: Το παρελθόν του με την Τζιλ Μπάιντεν

Ο Στίβενσον ήταν ο πρώτος σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1970 έως το 1975, όταν η μετέπειτα Πρώτη Κυρία χώρισε και αργότερα παντρεύτηκε τον σημερινό πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Η διαμάχη του με την οικογένεια Μπάιντεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης, με τον ίδιο να εκφράζει αμφιβολίες για την προσωπική ζωή της Τζιλ Μπάιντεν.

Το γραφείο της Τζιλ Μπάιντεν δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση για την υπόθεση έως τώρα. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ αναμένονται οι πρώτες ακροαματικές διαδικασίες, που θα ρίξουν περισσότερο φως στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της Λίντα Στίβενσον και στις κατηγορίες σε βάρος του πρώην συζύγου της.