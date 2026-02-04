Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πριν από λίγο βρέθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου ένας άνδρας πεσμένος στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας εντοπίστηκε στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, κάτω από μία γέφυρα, στο 67ο χλμ, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμάξι του άνδρα βρέθηκε πάνω από τη γέφυρα. Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από το σημείο, ώστε να επιβεβαιώσουν το σενάριο της αυτοκτονίας.
Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, η οποία έχει αποκλείσει περιμετρικά το σημείο. Αναμένεται να φτάσει ο ιατροδικαστής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.