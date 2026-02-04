Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι στόχοι και οι αλλαγές που έρχονται στο Λύκειο

Ελλαδα
Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο εθνικός διάλογος για το νέο Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει εννέα μήνες. 

Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Ο διάλογος θα περιστραφεί γύρω από πέντε θεματικούς πυλώνες, υπό την επίβλεψη ισάρiθμων υπο – ομάδων, οι οποίες θα στελεχωθούν από καθηγητές και δασκάλους της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί σύνθεση προτάσεων από όλα τα στάδια της μαθητικής ζωής. 

Τι είναι το Εθνικό Απολυτήριο - Ποιος είναι ο στόχος του

Στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συστήματος, δίκαιου και κοινωνικά αποδεκτού. 

Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει στα σχολεία και πότε

Όπως τονίστηκε χθες στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. 

Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουργός οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δε θα καταργηθούν και δεν αλλάζουν στο παρόν στάδιο. Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2027 - 2028.

Λύκειο: Σαρωτικές αλλαγές με Εθνικό Απολυτήριο

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σ. Ζαχαράκη, οι πανελλαδικές θα παραμείνουν, καθώς αποτελούν ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών.

Εθνικό Απολυτήριο: Ποιοι συμμετέχουν στον Εθνικό Διάλογο

Ο Εθνικός Διάλογος διεξάγεται με τη συμβολή ανεξάρτητης επιτροπής επιστημόνων, αποτελούμενης από καθηγητές Πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους. Ο ρόλος τους συνίσταται στον επιστημονικό συντονισμό, την τεκμηρίωση και τη σύνθεση των συμπερασμάτων.

Επιπλέον, στον διάλογο συμμετέχουν, με διακριτούς και θεσμικά σαφείς ρόλους το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινοβουλευτικά κόμματα, θεσμικοί και επιστημονικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι, μαθητές, μαθήτριες και γονείς, στο πλαίσιο ανοιχτής και συμμετοχικής διαδικασίας.

Εθνικό Απολυτήριο: Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων

Στο πλαίσιο των προτάσεων που θα συζητηθούν στον εθνικό διάλογο, προβλέπεται:

  • το 100% των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων της Α’ και Β’ Λυκείου να προέρχεται από την Τράπεζα Θεμάτων
  • αυξημένη βαρύτητα τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού βαθμού και στις τρεις τάξεις του Λυκείου
  • καθορισμός συντελεστών βαρύτητας για τον μέσο όρο του Εθνικού Απολυτηρίου

Εθνικό Απολυτήριο: Οι πέντε πυλώνες του διαλόγου

Ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο θα βασιστεί σε πέντε πυλώνες, το Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, τη Σχολική Ζωή, την Επιμόρφωση & Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών, τις Υποδομές και η Διακυβέρνηση.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
 |
ΛΥΚΕΙΟ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
