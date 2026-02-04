Ο Morad στο Floyd Live Music Venue

Ο Morad καταφθάνει στην Αθήνα το Σάββατο 2 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue. Το φαινόμενο της ισπανικής urban σκηνής έρχεται για το πρώτο headline show του στην Ελλάδα, για να αποδείξει πως η εποχή που ζούμε «απαιτεί» σταρ σαν κι αυτόν.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 6/2, στις 10:00, προς 27€ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 30€, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία

Διάθεση εισιτηρίων

Τηλεφωνικά: 211 7700000

Online: more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Ο 27χρονος Ισπανός, με μαροκινές ρίζες, από το Οσπιταλέτ της Καταλονίας, κατάφερε μέσα σε ελάχιστα χρόνια όσα άλλοι δεν πετυχαίνουν σε μια ολόκληρη καριέρα, πηγαίνοντας συνειδητά κόντρα σε κάθε κανόνα της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.

Πέρα από αλγόριθμους και επεμβατικές καμπάνιες marketing, ο Morad βγήκε νικητής αποδεικνύοντας πως το ένστικτο του κοινού εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να ορίζει την επιτυχία. Το μυστικό πίσω από το αλάνθαστο flow του - και το πώς μεταβαίνει φυσικά από drill σε trap και από κλασικό rap σε UK garage - είναι πως, στην πραγματικότητα, δεν έχει κανένα μυστικό.

Χωρίς δισκογραφική εταιρεία, χωρίς ραδιοφωνικό airplay και με τον ίδιο μάνατζερ του εαυτού του, διείσδυσε στα charts και έγινε το 2019 - και παραμένει - ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην Ισπανία και σε δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες.

Το δεύτερο τραγούδι του, “Un cuento”, αποτέλεσε την εκκίνηση μιας μη προμελετημένης επιτυχίας. Ακολούθησε μια εκκωφαντική πορεία με δίσκους όπως M.D.L.R (2019), Reinsertado (2023) και Reinsertado 2.0 (2023), καθώς και τραγούδια-ύμνους όπως τα “Motorola”, “Normal”, “Yo no voy”, “Cómoestán?”, “Soñar”, “Pelele”, “Cuando ella sale”, “Lo Que Tiene” και “Lamine” - τίτλος που παραπέμπει στον Yamal, φίλο του και σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Με εκατομμύρια listeners στο Spotify, σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του πλανήτη (όπως οι Ozuna, Eladio Carrión, Capo Plaza, Baby Gang, Central Cee, Lacrim, Rim'K και Naps), sold-out περιοδείες κι αμέτρητες εμφανίσεις σε φεστιβάλ, ο Morad αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς της σύγχρονης urban σκηνής.

Η πραγματική του αξία, όμως, έγκειται στο ότι δεν έχει χάσει τις ρίζες του. Το αποτύπωμά του δεν μετριέται σε ακροάσεις και views, αλλά στον δρόμο: στα κινητά κάθε νέου, στα ακουστικά, στα αυτοκίνητα με τα παράθυρα κατεβασμένα, στους διαδρόμους των λυκείων - με ένα νέο single να «τρέχει» στο WhatsApp και μια ολόκληρη γενιά να έχει συνδεθεί άμεσα με κάθε κυκλοφορία του.

Floyd Live Music Venue Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα (πλησίον Στ. Μετρό Κεραμεικός) / Τηλ.: 210 3416706

