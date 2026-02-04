Ο Morad στο Floyd Live Music Venue

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 6/2, στις 10:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 14:08 Cash or Trash: Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντικείμενο γοητεύει τους buyers
04.02.26 , 13:49 «Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
04.02.26 , 13:48 Στην αντεπίθεση η Τσολάκη: Η αποκάλυψη για το ραντεβού με άλλο κανάλι
04.02.26 , 13:39 Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της
04.02.26 , 13:25 Μητσοτάκης: «Δημιουργία υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»
04.02.26 , 13:06 Κληρονομιά χωρίς χρέη: Η αλλαγή που θα οδηγήσει σε μείωση των αποποιήσεων
04.02.26 , 13:01 Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys στην πλατεία Νερού
04.02.26 , 12:42 Η Ελλάδα κοντά στην απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 15
04.02.26 , 12:42 50 χρόνια Golf GTI: Η VW άνοιξε το επετειακό έτος στο Bremen Classic Motors
04.02.26 , 12:29 Η Πένι, το ντόμπερμαν, κέρδισε το βραβείο σε διάσημο διαγωνισμό σκύλων!
04.02.26 , 12:26 Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή
04.02.26 , 12:17 Φτιάξε την πιο λαχταριστή Κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα
04.02.26 , 12:06 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές σε 10 περιοχές από απόψε
04.02.26 , 12:01 Ρέμος - Βανδή: Tραγούδησαν για φιλανθρωπικό σκοπό - Ποιοι ήταν εκεί
04.02.26 , 11:43 Γιατρός δίνει συμβουλές για την πρόληψη κατά του καρκίνου
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ο Morad Έρχεται στο Floyd Live Music Venue
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Morad καταφθάνει στην Αθήνα το Σάββατο 2 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue. Το φαινόμενο της ισπανικής urban σκηνής έρχεται για το πρώτο headline show του στην Ελλάδα, για να αποδείξει πως η εποχή που ζούμε «απαιτεί» σταρ σαν κι αυτόν.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 6/2, στις 10:00, προς 27€ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 30€, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία

Διάθεση εισιτηρίων

Τηλεφωνικά: 211 7700000
Online: more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Ο 27χρονος Ισπανός, με μαροκινές ρίζες, από το Οσπιταλέτ της Καταλονίας, κατάφερε μέσα σε ελάχιστα χρόνια όσα άλλοι δεν πετυχαίνουν σε μια ολόκληρη καριέρα, πηγαίνοντας συνειδητά κόντρα σε κάθε κανόνα της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.

Ο Morad στο Floyd Live Music Venue

Πέρα από αλγόριθμους και επεμβατικές καμπάνιες marketing, ο Morad βγήκε νικητής αποδεικνύοντας πως το ένστικτο του κοινού εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να ορίζει την επιτυχία. Το μυστικό πίσω από το αλάνθαστο flow του - και το πώς μεταβαίνει φυσικά από drill σε trap και από κλασικό rap σε UK garage - είναι πως, στην πραγματικότητα, δεν έχει κανένα μυστικό.

Χωρίς δισκογραφική εταιρεία, χωρίς ραδιοφωνικό airplay και με τον ίδιο μάνατζερ του εαυτού του, διείσδυσε στα charts και έγινε το 2019 - και παραμένει - ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στην Ισπανία και σε δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες.

Το δεύτερο τραγούδι του, “Un cuento”, αποτέλεσε την εκκίνηση μιας μη προμελετημένης επιτυχίας. Ακολούθησε μια εκκωφαντική πορεία με δίσκους όπως M.D.L.R (2019), Reinsertado (2023) και Reinsertado 2.0 (2023), καθώς και τραγούδια-ύμνους όπως τα “Motorola”, “Normal”, “Yo no voy”, “Cómoestán?”, “Soñar”, “Pelele”, “Cuando ella sale”, “Lo Que Tiene” και “Lamine” - τίτλος που παραπέμπει στον Yamal, φίλο του και σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Με εκατομμύρια listeners στο Spotify, σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του πλανήτη (όπως οι Ozuna, Eladio Carrión, Capo Plaza, Baby Gang, Central Cee, Lacrim, Rim'K και Naps), sold-out περιοδείες κι αμέτρητες εμφανίσεις σε φεστιβάλ, ο Morad αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς της σύγχρονης urban σκηνής.

Ο Morad στο Floyd Live Music Venue

Η πραγματική του αξία, όμως, έγκειται στο ότι δεν έχει χάσει τις ρίζες του. Το αποτύπωμά του δεν μετριέται σε ακροάσεις και views, αλλά στον δρόμο: στα κινητά κάθε νέου, στα ακουστικά, στα αυτοκίνητα με τα παράθυρα κατεβασμένα, στους διαδρόμους των λυκείων - με ένα νέο single να «τρέχει» στο WhatsApp και μια ολόκληρη γενιά να έχει συνδεθεί άμεσα με κάθε κυκλοφορία του.

Follow Morad

Instagram | YouTube | Spotify | Apple Music | TikTok

Follow Floyd

Official Website | Facebook | Instagram | TikTok | YouTube
Floyd Live Music Venue   Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα (πλησίον Στ. Μετρό Κεραμεικός) / Τηλ.: 210 3416706
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟRAD
 |
FLOYD LIVE MUSIC VENUE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top