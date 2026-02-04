Ευρωβαρόμετρο: Απογοητευμένοι οι Έλληνες - Τι είναι αυτό που τους ανησυχεί

Το 61% των Ελλήνων που ρωτήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έχει δυσκολία να πληρώσει τους λογαριασμούς του «τις περισσότερες φορές». Ένα επιπλέον 36% απαντά ότι η δυσχέρεια έρχεται «κατά καιρούς». Η εικόνα στη χώρα μας είναι σαφώς χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου το 53% των ερωτηθέντων δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς τις περισσότερες φορές.

Δεν είναι το μόνο σημείο της έρευνας που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην Ελλάδα. Το 39% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα επόμενα πέντε χρόνια το βιοτικό του επίπεδο θα χειροτερέψει! Το ποσοστό αυτό είναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ανεβασμένο από την προηγούμενη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, ενώ είναι κατά πολύ αυξημένο από το ποσοστό της ΕΕ που είναι στο 28%. Το δε 49% των Ελλήνων εκτιμά ότι θα παραμείνει το ίδιο...

Όσο για το πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες για το μέλλον της Ελλάδας, αυτό κι αν... βαράει καμπανάκι. Το 56% των ερωτηθέντων είναι απαισιόδοξο για το μέλλον της Ελλάδας, ποσοστό ακόμα μεγαλύτερο από εκείνο που δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (53%). Μόλις το 41% των Ελλήνων είναι αισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου γενικά! Την κατάσταση κάπως σώζει το 69% των ερωτηθέντων που δηλώνει αισιόδοξο για το μέλλον της οικογένειάς του και του εαυτού του!

Η έρευνα για το φθινοπωρινό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025 διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου του 2025 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι συνεντεύξεις έγιναν κυρίως δια ζώσης, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη (Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Μάλτα, Κάτω Χώρες και Σουηδία) πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και μέσω διαδικτύου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26.453 συνεντεύξεις, εκ των οποίων 1007 στην Ελλάδα. Τα «ποσοστά σε επίπεδο ΕΕ» που αναφέρονται έχουν σταθμιστεί με βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας.

Ευρωβαρόμετρο

Ξανά η ακρίβεια και ο πληθωρισμός στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ακρίβεια εξακολουθεί να πλήττει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ, το 41% των ερωτηθέντων αναφέρει τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης ως την κορυφαία προτεραιότητα που επιθυμούν να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα ποσοστά να ανέρχονται στο 53% στην Ελλάδα.

Επίσης, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους, οι Έλληνες ανησυχούν περισσότερο για τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές (84%) και τις φυσικές καταστροφές που επιδεινώνονται από την κλιματική κρίση (83%). Οι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συγκρούσεις κοντά στην ΕΕ (79% στην Ελλάδα), την τρομοκρατία (73% στην Ελλάδα) και τις κυβερνοεπιθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ (που το ποσοστό στην Ελλάδα αισθητά μειωμένο στο 54% ).

Οι Έλληνες όμως έχουν κάτι σημαντικό να πουν για το θέμα της εξάρτησης της ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ για τις ενεργειακές της ανάγκες, για το οποίο ανησυχεί το 71% των ερωτηθέντων και για την εξάρτηση της ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ για την Άμυνά της κατά 68%.

Απαντήσεις που εκπλήσσουν

Και σε σχέση με τις ανησυχίες των Ελλήνων σχετικά με την επικοινωνία και την κοινωνία, οι απαντήσεις εκπλήσσουν. Το 79% των ερωτηθέντων, ανησυχεί για την προστασία των δεδομένων στο Διαδίκτυο, το 77% για την παραπληροφόρηση και ψευδείς ή τις παραπλανητικές πληροφορίες, το 72% για τον έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από λίγες μεγάλες εταιρείες.

Είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι το 71% ανησυχεί για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ στην Ελλάδα, το 73% για τις απειλές κατά της ελευθερίας του Λόγου και το 71% για τη ρητορική μίσους εντός και εκτός διαδικτύου. Ένα 72% ανησυχεί επίσης και για την κοινωνική πόλωση.

Γενικά, οι Έλληνες φαίνεται να στρέφονται προς την ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομίας, της εργασίας, αλλά και για το δημογραφικό. Στην έρευνα, η οικονομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην Ελλάδα (60%), ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό είναι κατά 5% υψηλότερο από την προηγούμενη έρευνα (35%).

Στην Ελλάδα, σημαντικές προτεραιότητες αποτελούν επίσης η δημόσια υγεία (54%), η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός (46%), αλλά και η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου (28%). Είναι αυτά που οι Έλληνες που ρωτήθηκαν προσβλέπουν από το Ευρωκοινοβούλιο να χειριστεί κατά προτεραιότητα.

Παράλληλα, οι πολίτες επιβεβαιώνουν τη σημασία θεμελιωδών αξιών. Η Ειρήνη αναδεικνύεται ως η αξία που οι πολίτες επιθυμούν περισσότερο να υπερασπιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (52% σε επίπεδο ΕΕ, 60% στην Ελλάδα), γεγονός που αντανακλά το τρέχον γεωπολιτικό κλίμα. Ακολουθούν η δημοκρατία (35% στην ΕΕ, 37% στην Ελλάδα), η ελευθερία του λόγου (23% στην ΕΕ και την Ελλάδα), τα ανθρώπινα δικαιώματα (22%, 25% και 29% αντίστοιχα) και το κράτος δικαίου (21% στην ΕΕ, 38% στην Ελλάδα), που παραμένουν επίσης σημαντικές προσδοκίες των Ευρωπαίων.

Ανταγωνιστικότητα και ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ

Η έκπληξη έρχεται στις απαντήσεις των Ελλήνων σχετικά με τις πτυχές που η ΕΕ πρέπει να εστιάσει για να ενσιχύσει τη θέση της στον κόσμο. Ενώ οι επιλογές ήταν πολλές, ανάμεσα στις οποίες για παράδειγμα η Άμυνα και η Ασφάλεια, οι απαντήσεις έπρεπε να είναι μόνο τρεις.

Οι ερωτηθέντες από Ελλάδα λοιπόν εκτιμούν ότι η Ενωμένη Ευρώπη οφείλει να εστιάσει κυρίως στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία κατά 46%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις στο 32%! Επίσης, σημαντική για τους Έλληνες καταγράφεται η ενεργειακή ανεξαρτησία (32%), η εκπαίδευση και η έρευνα (31% ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι στο 25%) και η αντιμετώπιση του δημογραφικού, της μετανάστευσης (σ.σ. των Ευρωπαίων) και η γήρανση του πληθυσμού (30%, ενώ στην ΕΕ είναι μόλις 17%).

Το 89% των ερωτηθέντων σε επίπεδο ΕΕ θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις με μεγαλύτερη ενότητα, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 93% στην Ελλάδα. Επίσης, οι πολίτες εκφράζουν στήριξη σε μια ΕΕ με ισχυρότερη φωνή (86% ΕΕ, 90% Ελλάδα) και περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε διεθνές επίπεδο (73% ΕΕ, 82% Ελλάδα).