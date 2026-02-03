To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη

Λάτρης όχι μόνο της γυμναστικής καθώς κάνει πιλάτες και γιόγκα αλλά και της υγιεινής διατροφής είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

H Κωνσταντίνα Σπυροπούλο και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος σε παλαιότερη έξοδό τους/ φωτογραφία από NDP

Η παρουσιάστρια και σύζυγος του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της του τρίχρονου Βλάσση και του ενός έτους Βασίλη προσέχει ιδιαίτερα τι βάζει στο πιάτο της και φροντίζει να καταναλώνει μόνο τρόφιμα που κάνουν καλό στην υγεία.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Έτσι η Κωνσταντίνα δεν παραλείπει ποτέ το πρωϊνό γεύμα το οποίο θεωρεί και το σημαντικότερο της μέρας.

Το πιάτο της λοιπόν περιέχει μία φέτα μαύρο ψωμί το οποίο είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, σίδηρο και βιταμίνες ενώ παράλληλα σε αντίθεση με το λευκό έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα μας.

Πάνω στο ψωμί βάζει μισό αβοκάντο το οποίο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες (C, E, Κ, B) και αυγά τα οποία αποτελούν καλή πηγή πρωτεϊνης.

Τα οφέλη του αβοκάντο

Το αβοκάντο το επιλέγουν πολλές διάσημες κυρίες κυρίως το πρωί. Ανάμεσα σ’ αυτές η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Δούκισσα Νομικού και η Κατερίνα Καινούργιου.

Ο λόγος δεν είναι μόνο η υπέροχη γεύση του αλλά και τα πολλαπλά οφέλη που έχει για την υγεία μας.

Αποτελεί σύμμαχο για την καρδιά μας καθώς μειώνει την «κακή» χοληστερίνη (LDL) και των τριγλυκερίδια.

Το αβοκάντο ρίχνει την αρτηριακή πίεση και προλαμβάνει τα εμφράγματα.

Κάνει καλό σε δέρμα και μάτια καθώς περιέχει βιταμίνες A, C, E που συμβάλλουν στην ενυδάτωση και την αντιγήρανση.

Κάνει καλό και στα μαλλιά.

Το αβοκάντο μπορείτε να το εντάξετε στη διατροφή σας με πολλούς τρόπους: σε σαλάτες, στο αγαπημένο σας τοστ και σε smoothies.

Πόσα αυγά μπορούμε να τρώμε ημερησίως;

Τα αυγά είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, σε πρωτεΐνες αλλά και σε βιταμίνες A, D, B12. Ένας ενήλικας μπορεί να καταναλώσει ακόμα και δύο ημερησίως. Αυτό αλλάζει βέβαια αν κάποιος έχει υψηλή χοληστερίνη: Τότε θα πρέπει να περιοριστούν σε 3 με 4 αυγά την εβδομάδα.

