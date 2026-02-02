Μαριέττα Χρουσαλά: Η εμφάνιση με mini black dress και λευκή γούνα

Η Μαριέττα Χρουσαλά χθες το βράδυ έκανε μια κομψή εμφάνιση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 16:00 Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
02.02.26 , 15:55 Μαρία Ανδρούτσου: «Δε θέλω να σχολιάσω την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη»
02.02.26 , 15:51 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 15:41 Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Tο κυριαρχικό κλίμα στη δουλειά μας ήταν δεδομένο»
02.02.26 , 15:33 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Θα μείνω λίγο ακόμα»
02.02.26 , 15:28 Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Θέλει δουλειά ο χωρισμός για να...»
02.02.26 , 15:12 Λάρισα: Για τρίτη φορά σπίτια και περιουσίες κάτω από τις λάσπες
02.02.26 , 15:01 Βιολάντα: Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες στο εργοστάσιο
02.02.26 , 14:58 Εξαφάνιση Λόρας: Το μυστηριώδες τηλεφώνημα και η μαρτυρία για τη 16χρονη
02.02.26 , 14:55 Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό προς πόση κι οποιαδήποτε χρήση
02.02.26 , 14:52 Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;
02.02.26 , 14:50 Grammys 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!
02.02.26 , 14:35 Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»
02.02.26 , 14:18 Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» την Τρίτη 3/2 & Τετάρτη 4/2 τραβούν οι οδηγοί
02.02.26 , 14:10 Καραβάτου για Τσολάκη: «Δε θέλω να μπω στη διαδικασία σύγκρισης»
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μαριέττα Χρουσαλά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να απέχει συνειδητά από την τηλεοπτική πραγματικότητα, ωστόσο η Μαριέττα Χρουσαλά εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και κομψές παρουσίες της ελληνικής showbiz!

Η Μαριέττα Χρουσαλά χθες το βράδυ έκανε μια κομψή εμφάνιση και κατάφερε για ακόμη μία φορά να κλέψει τις εντυπώσεις με το διαχρονικό της στυλ.

Μαριέττα Χρουσαλά: Η εμφάνιση με mini black dress και λευκή γούνα

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο εμφανίστηκε χωρίς τον σύζυγό της, επιλέγοντας ένα άκρως θηλυκό black n’ white outfit.

Το mini μαύρο δαντελένιο φόρεμα που φόρεσε αναδείκνυε τα καλογυμνασμένα πόδια της και αποδείκνυε πως η απλότητα, όταν συνδυάζεται με σωστό styling, μπορεί να γίνει απόλυτα εντυπωσιακή.

Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρες γόβες και τσάντα στον ίδιο τόνο, ενώ η λευκή, chic γούνα που επέλεξε έδωσε την απαραίτητη χρωματική αντίθεση, προσθέτοντας κομψότητα και λάμψη.

Μαριέττα Χρουσαλά: Η εμφάνιση με mini black dress και λευκή γούνα

Χαμογελαστή, ανανεωμένη και ιδιαίτερα άνετη μπροστά στα φωτογραφικά φλας, η Μαριέττα Χρουσαλά απέδειξε ότι παραμένει style icon, ακόμα και όταν κάνει πιο σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Μαριέττα Χρουσαλά: Η εμφάνιση με mini black dress και λευκή γούνα

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top