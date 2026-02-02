Μαριέττα Χρουσαλά: Η εμφάνιση με mini black dress και λευκή γούνα

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να απέχει συνειδητά από την τηλεοπτική πραγματικότητα, ωστόσο η Μαριέττα Χρουσαλά εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και κομψές παρουσίες της ελληνικής showbiz!

Η Μαριέττα Χρουσαλά χθες το βράδυ έκανε μια κομψή εμφάνιση και κατάφερε για ακόμη μία φορά να κλέψει τις εντυπώσεις με το διαχρονικό της στυλ.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο εμφανίστηκε χωρίς τον σύζυγό της, επιλέγοντας ένα άκρως θηλυκό black n’ white outfit.

Το mini μαύρο δαντελένιο φόρεμα που φόρεσε αναδείκνυε τα καλογυμνασμένα πόδια της και αποδείκνυε πως η απλότητα, όταν συνδυάζεται με σωστό styling, μπορεί να γίνει απόλυτα εντυπωσιακή.

Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρες γόβες και τσάντα στον ίδιο τόνο, ενώ η λευκή, chic γούνα που επέλεξε έδωσε την απαραίτητη χρωματική αντίθεση, προσθέτοντας κομψότητα και λάμψη.

Χαμογελαστή, ανανεωμένη και ιδιαίτερα άνετη μπροστά στα φωτογραφικά φλας, η Μαριέττα Χρουσαλά απέδειξε ότι παραμένει style icon, ακόμα και όταν κάνει πιο σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.